Євро-2024: грузинська казка закінчилася, а Англія рятується ударом "ножицями" (відео)

У першому таймі спостерігалася рівна гра, і словацька збірна діяла досить гостро. Уже на п'ятій хвилині захисник "Феєнорда" Давид Ганцко міг відкривати рахунок.

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Словацькій збірній не вистачило лічених хвилин, щоб пройти до чвертьфіналу Євро-2024. "Три леви" вважаються одним із головних претендентів на титул чемпіона Європи. Але до гола Джуда Беллінгема в доданий час вони програвали свій матч. А в овертаймі гол Гаррі Кейна став переможним.

Гол Джуда Беллінгема, матч Англія – ​​Словаччина

За 95 хвилин основного часу англійці не завдали жодного удару в площину воріт голкіпера словаків Мартіна Дубравки.

У першому таймі, у цілому, спостерігалася рівна гра, і словацька збірна діяла досить гостро. Уже на п'ятій хвилині захисник "Феєнорда" Давид Ганцко міг відкривати рахунок, але пробив поруч зі штангою. На 25-й хвилині вже захист Англії дав тріщину: Іван Шранц вийшов сам на сам і пробив Пікфорда.

Іван Шранц

Збірна Англії намагалася діяти активно, навіть забила з офсайда, але здебільшого все в другому таймі зводилося до флангових навісів. Крім епізоду біля воріт Дубравки на 78-й хвилині за участю Кейна, небезпеки як такої й не було.

Півтори хвилини не вистачило Словаччині для виходу в 1/4. Після вкидання ауту та виграного верхового м'яча Беллінгем ударом через себе перевів гру в овертайм уже на п'ятій доданій. Хоча далі, у першій же атаці в овертаймі Гаррі Кейн забив головою.

Далі збірна Англії зіграє зі швейцарцями — 6 липня в Дюссельдорфі.

Іспанія — Грузія 2:1

Грузія — з, можливо, найкращим воротарем турніру і крайнім нападником — ледь не стала колективним автором чергового несподіваного результату матчу на Євро. Грузини могли обіграти іспанців, якби збірна Сакартвело діяла обачніше в захисті.

Проти традиційно технічно підкованої іспанської збірної грузини грали переважно на контратаках, в одній з яких Хвіча Кварацхелія змусив захисника "Фурії Рохи" Робена Ле Нормана зрізати м'яч у свої ворота. Більшу частину першого тайму грузини вели, але на 39-й хвилині Родріго Ернандес Касканте, більш відомий як Родрі, після перепасовки з Ніко Вільямсом спрямував м'яч у сітку воріт поки що футболіста "Валенсії" Георгія Мамардашвілі.

Родрі

(Не виключено, що після Євро грузинський голкіпер змінить клубну прописку: на нього претендує низка європейських грандів). Ледве розпочався другий тайм, як іспанці повели. М'яч на рахунку Фабіана Руїса.

Ніко Вільямс

На 74-й хвилині один з найкращих у складі іспанців Ніко Вільямс з "Атлетіко Більбао", обіграв захист Грузії й пробив у верхній кут над Мамардашвілі. На 82-й же "Фурія Роха" довела рахунок до розгромного: Дані Ольмо влучно пробив з лінії штрафного майданчика — такі неможливо витягнути навіть для Мамардашвілі.

Дані Ольмо

Нагадаємо, що Швейцарія змусила Італію залишити надії на захист титулу чемпіонів Європи. Своєю чергою господарі Євро Німеччина пройшли в 1/4 фіналу, обігравши данців.

Також повідомлялося, що чоловік напав із ножем на трьох уболівальників під час матчу Євро-2024. Поліція Штутгарта затримала 25-річного вихідця з Сирії.