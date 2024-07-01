Евро-2024: грузинская сказка закончилась, а Англия спасается ударом "ножницами" (видео)

В первом тайме наблюдалась равная игра, и словацкая сборная действовала достаточно остро. Уже на пятой минуте защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко мог открывать счет.

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Словацкой сборной не хватило считанных минут, чтобы пройти в четвертьфинал Евро-2024. "Три льва" считаются одним из главных претендентов на титул чемпиона Европы. Но до гола Джуда Беллингема в добавленное время они проигрывали свой матч. А в овертайме гол Гарри Кейна стал победным.

Гол Джуда Беллингема, матч Англия — Словакия

За 95 минут основного времени англичане не нанесли ни одного удара в створ ворот голкипера словаков Мартина Дубравки.

В первом тайме наблюдалась равная игра, и словацкая сборная действовала достаточно остро. Уже на пятой минуте защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко мог открывать счет, но пробил рядом со штангой. На 25-й минуте защита Англии дала трещину: Иван Шранц вышел один на один и пробил Пикфорда.

Иван Шранц

Сборная Англии пыталась действовать активно, даже забила из офсайда, но по большей части все во втором тайме сводилось к фланговым навесам. Кроме эпизода у ворот Дубрави на 78-й минуте с участием Кейн, опасности как таковой и не было.

Полуторы минуты не хватило Словакии для выхода в 1/4. После вброса аута и выигранного верхового мяча Беллингем ударом через себя перевел игру в овертайм уже на пятой добавленной. Хотя дальше, в первой же атаке экстратайма Гарри Кейн забил головой.

Дальше сборная Англии сыграет со швейцарцами — 6 июля в Дюссельдорфе.

Испания — Грузия 2:1

Грузия — с, возможно, лучшим вратарем турнира и крайним нападающим — едва не стала коллективным автором очередного неожиданного итога матча на Евро. Грузины могли обыграть испанцев, действуй сборная Сакартвело осмотрительнее в защите.

Против традиционно технически подкованной испанской сборной грузины играли преимущественно на контратаках, в одной из которых Хвича Кварацхелия вынудил защитника "Фурии Рохи" Робена Ле Нормана срезать мяч в свои ворота. Большую часть первого тайма грузины вели, но на 39-й минуте Родриго Эрнандес Касканте, более известный как Родри, после перепасовки с Нико Уильямсом направил мяч в сетку ворот пока еще футболиста "Валенсии" Георгия Мамардашвили.

Родрі

(Не исключено, что после Евро грузинский голкипер сменит клубную прописку на него претендует ряд европейских грандов). Едва начался второй тайм, как испанцы повели. Мяч на счету Фабиана Руиса.

Нико Уильямс

На 74-й минуте один из лучших в составе испанцев Нико Уильямс из "Атлетико Бильбао", обыграл защиту Грузии и пробил в верхний угол над Мамардашвили. На 82-й же "Фурия Роха" довела счет до разгромного: Дани Ольмо точно пробил с линии штрафной площади — такие невозможно вытянуть даже Мамардашвили.

Дани Ольмо

Напомним, что Швейцария заставила Италию оставить надежды на защиту титула чемпионов Европы. В свою очередь хозяева Евро Германия прошли в 1/4 финала, обыграв датчан.

Также сообщалось, что мужчина напал с ножом на трех болельщиков во время матча Евро-2024. Полиция Штутгарта задержала 25-летнего выходца из Сирии.