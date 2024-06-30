Сенсация на Евро-2024: Швейцария оставляет Италию без чемпионского титула. Германия проходит Данию (фото)

Италия не была похожа сама на себя. На групповом этапе "Скуадра Адзурра" выглядела столь же беспомощно только, пожалуй, в матче против Испании.

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Итальянская сборная сложила полномочия чемпиона Европы, в плей-офф уступив команде Швейцарии 0-2. Швейцарская сборная выглядела убедительно. А Италия не была похожа сама на себя.

Швейцарцы сразу перехватили инициативу и не позволили сопернику создать возможности для атак. На групповом этапе "Скуадра Адзурра" выглядела столь же беспомощно только, пожалуй, в матче против Испании. Заслуженная победа Швейцарии.

На 37-й минуте Ремо Фройлер откликнулся на передачу Варгаса и пробил в нижний угол. Доннарумма не выручил.

Во втором тайме Варгасу хватило меньше минуты, чтобы закрутить мяч в дальнюю девятку. Швейцария в итоге выиграла — 2:0.

Германия — Дания 2:0

Вратарь сборной Дании Каспер Хмейхель

Вратарь сборной Дании Каспер Хмейхель

Кристиан Эриксен

В матче Германия — Дания хозяева добыли путевку в следующий раунд плей-офф Евро. На 53-й минуте нападающий лондонского "Арсенала" Кай Хаверц забил свой второй гол за сборную на этом чемпионате.

Каспер Шмейхель

На 58-й минуте он же мог удвоить счет, но пробил мимо ворот.

На 68-й минуте Джамал Мусиала забил свой третий мяч на турнире.

Напомним, что Грузия обыграла сборную Португалию и вышла в плей-офф. Победный гол на счету Хвичи Кварацхелии.

Также сообщалось, что математик объяснил футболистам, как выиграть серию пенальти. Об этом пишет немецкое издание Bild.