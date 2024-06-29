Евро-2024: математик объяснил футболистам, как выиграть серию пенальти, — Bild

В шахматах победа почти не зависит от того, кто первый начинает игру, объяснил математик Кристиан Гессе. По его мнению, в футболе, чтобы выровнять шансы команд, нужно несколько изменить правила.

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Футболисты двух команд, которые бьют решающие пенальти в конце матча, имеют существенно разные шансы в зависимости от того, кто начинает первый. Чтобы исправить несправедливость, необходимо изменить правила игры в футбол. О том, как выровнять шансы на победу, например, на Евро-2024, рассказало издание Bild.

Журналисты пообщались с руководителем кафедры математической статистики университета Штутгарта Кристианом Гессе. Гессе объяснил, что ученые из Великобритании проанализировали 1 000 серий пенальти. Они пытались выяснить, есть ли зависимость между тем, какая команда первой бьет по воротам, и той, которая первой забивает победное количество мячей. Выяснилось, что у игроков, которые бьют первое пенальти, на 20% больше вероятность победить, чем у тех, кто бьет вторым — то есть 60% против 40%. При этом очередность определяется подбрасыванием монетки — это несправедливо, говорится в статье Bild.

"Нет другого вида спорта, где простое подбрасывание монеты вызывает такой большой дисбаланс", — уверен Гессе.

Ученый привел пример в шахматах — игре, в которой также случайно определяется, кто будет играть белыми фигурами. В шахматах у "белых" всего лишь на 4% больше шансов. Он объяснил, что причина несправедливого дисбаланса — психологическое давление на игроков второй команды, когда они видят, как лучший игрок в 75% забивает первый гол. С каждым последующим ударом давление растет и таким образом все дальше ухудшаются шансы.

Гессе предложил изменить правила игры в футбол, чтобы выровнять шансы у обеих команд. Его идея заключается в использовании принципа "тай-брейка" в теннисе.

"Сначала бьет команда A, потом команда B бросает дважды, потом A дважды и так далее", — пояснил немецкий ученый.

Отметим, в Германии с 14 июня по 14 июля проходит Чемпионат Европы по футболу. 26 июня украинская сборная, как ранее писал Фокус, сыграла в ничью с Бельгией и в итоге не перешла в следующий тур и даже не попала в плей-офф. По мнению тренера сборной Сергея Реброва, проигрыш состоялся еще во время первого матча, но он не имеет замечаний к игрокам.

Напоминаем, в СМИ рассказывали, что некоторые фанаты футбола нарушают закон во время Евро-2024. Например, 26 июня стало известно о мужчине, который размахивал ножом в Штутгарте. Не так агрессивно себя вели болельщики Шотландии: они всего лишь выпили все пиво в ресторанах, жду игру своей команды.