Євро-2024: математик пояснив футболістам, як виграти серію пенальті, — Bild

У шахах перемога майже не залежить від того, хто перший починає гру, пояснив математик Крістіан Гессе. На його думку, у футболі, щоб вирівняти шанси команд, потрібно дещо змінити правила.

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Футболісти двох команд, які б'ють вирішальні пенальті в кінці матчу, мають суттєво різні шанси залежно від того, хто починає перший. Для того, щоб виправити несправедливість, необхідно змінити правила гри в футбол. Про те, як вирівняти шанси на перемогу, наприклад, на Євро-2024, розповіло видання Bild.

Журналісти поспілкувались з керівником кафедри математичної статистики університету Штутгарта Крістіаном Гессе. Гессе пояснив, що науковці з Великої Британії проаналізували 1 000 серій пенальті. Вони намагались з'ясувати, чи є залежність між тим, яка команда першою б'є по воротах, і тією, яка першою забиває переможну кількість м'ячів. З'ясувалось, що у гравців, які б'ють перше пенальті, на 20% більша ймовірність перемогти, ніж у тих, хто б'є другим — тобто 60% проти 40%. При цьому черговість визначається підкиданням монетки — це несправедливо, ідеться у статті Bild.

"Немає іншого виду спорту, де просте підкидання монети спричиняє такий великий дисбаланс", — впевнений Гессе.

Вчений навів приклад у шахах — грі, у якій також випадково визначається, хто буде грати білими фігурами. У шахах у "білих" всього лиш на 4% більше шансів. Він пояснив, що причина несправедливого дисбалансу — психологічний тиск на гравців другої команди, коли вони бачать, як кращий гравець першої у 75% забиває перший гол. З кожним наступним ударом тиск зростає і таким чином все далі погіршуються шанси.

Гессе запропонував змінити правила гри у футбол, щоб вирівняти шанси в обох команд. Його ідея полягає у використанні принципу "тай-брейку" у тенісі.

"Спочатку б'є команда A, потім команда B кидає двічі, потім A двічі й так далі", — пояснив німецький науковець.

Зазначимо, у Німеччині з 14 червня по 14 липня триває Чемпіонат Європи з футболу. 26 червня українська збірна, як раніше писав Фокус, зіграла в нічию з Бельгією і в підсумку не перейшла у наступний тур і навіть не потрапила у плей-офф. На думку тренера збірної Сергія Реброва, програш стався під час першого матчу, але він не має зауважень до гравців.

Нагадуємо, у ЗМІ розповідали, що деякі фанати футболу порушують закон під час Євро-2024. Наприклад, 26 червня стало відомо про чоловіка, який розмахував ножем у Штутгарті. Не так агресивно себе поводили вболівальники Шотландії: вони всього лиш випили все пиво у ресторанах, чекаю на гру своєї команди.