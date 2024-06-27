Чоловік напав з ножем на трьох фанів під час матчу Євро-2024: що відомо

У поліції повідомили, що 25-річного нападника арештували. За даними ЗМІ, він є громадянином Сирії.

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У Німеччині арештували 25-річного чоловіка, який поранив трьох чоловіків під час перегляду матчу Євро-2024 на площі. Про це 27 червня повідомила пресслужба поліції Штутгарта.

У відомстві зазначили, що поранення, ймовірно, були завдані ножем.

У ZDFheute передали, що суперечка сталась 26 червня у фан-зоні Schlossplatz. Люди на площі Штутгарта дивились гру Чехія-Туреччина, коли екстрені служби помітили бійку.

Трьох постраждалих госпіталізували. Площу, яка вміщує до 30 000 уболівальників, перекрили.

У Spiegel з посиланням на речника поліції уточнили, що двоє постраждалих отримали серйозні поранення.

В Exxpress повідомили, що інцидент стався приблизно о 22:45. Повідомляється, що громадянин Сирії дістав ніж та напав на трьох людей. Усі вони були доставлені у лікарню "швидкою".

27 червня у Штутгарті заявили, що фан-зону Schlossplatz знову відкриють для вболівальників приблизно о 16:00.

Нагадаємо, 26 червня пройшов матч Україна-Бельгія, який закінчився з рахунком 0:0. Фокус опублікував деталі змагання, після якого українська збірна залишає Євро-2024.

Тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що пишається футболістами й не має до них претензій. Він пояснив, що долю України на Євро-2024 вирішив ще перший матч.