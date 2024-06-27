Мужчина напал с ножом на трех фанов во время матча Евро-2024: что известно

В полиции сообщили, что 25-летнего нападавшего арестовали. По данным СМИ, он является гражданином Сирии.

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В Германии арестовали 25-летнего мужчину, который ранил трех мужчин во время просмотра матча Евро-2024 на площади. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба полиции Штутгарта.

В ведомстве отметили, что ранения, вероятно, были нанесены ножом.

В ZDFheute передали, что спор произошел 26 июня в фан-зоне Schlossplatz. Люди на площади Штутгарта смотрели игру Чехия-Турция, когда экстренные службы заметили драку.

Трех пострадавших госпитализировали. Площадь, которая вмещает до 30 000 болельщиков, перекрыли.

В Spiegel со ссылкой на представителя полиции уточнили, что двое пострадавших получили серьезные ранения.

В Exxpress сообщили, что инцидент произошел примерно в 22:45. Сообщается, что гражданин Сирии достал нож и напал на трех человек. Все они были доставлены в больницу "скорой".

27 июня в Штутгарте заявили, что фан-зону Schlossplatz снова откроют для болельщиков примерно в 16:00.

Напомним, 26 июня прошел матч Украина-Бельгия, который закончился со счетом 0:0. Фокус опубликовал детали соревнования, после которого украинская сборная покидает Евро-2024.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что гордится футболистами и не имеет к ним претензий. Он объяснил, что судьбу Украины на Евро-2024 решил еще первый матч.