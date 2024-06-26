"Мы это Евро проиграли в первом матче": Сергей Ребров подвел итог играм сборной Украины (видео)

По словам тренера национальной сборной, команда хорошо отреагировала на неудачу в первом матче на Евро-2024. Но не прошла дальше.

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Тренер сборной Украины Сергей Ребров после того, как команда по итогам трех матчей завершила выступления а Евро-2024, заявил, что команда плохо провела первую игру, но, тем не менее, отметил работу футболистов. Об этом сообщает УАФ.

"Но это жизнь, и важно реагировать на ошибки. Думаю, мы хорошо отреагировали. К сожалению, мы не прошли дальше, набрав четыре очка", — сказал Ребров.

Вместе с тем он сказал, что к футболистам вопросов нет.

Ребров — о неудаче на Евро-2024

"Думаю, мы хорошо отреагировали. К сожалению, мы не прошли дальше, набрав четыре очка. Если говорить про сегодняшнюю игру, то я горжусь футболистами. Каждый в Украине, думаю, недоволен счетом, но у меня нет вопросов к игрокам", — сказал он.

Напомним, что сборная Украины покидает Евро-2024 после нулевой ничьи против Бельгии. Бельгийский полузащитник Кевин де Брейне сделал больше 40 передач по итогам только первого тайма — больше, чем кто-либо еще в составе обеих команд.

Также сообщалось, что футбольные аналитики из УЕФА раскрыли секрет атак бельгийской сборной. Давление на крайних защитников соперника и использование свободных зон за спинами фулбеков.

В свою очередь, сборная Турции обыграла Грузию в первом туре Евро-2024. Арда Гюлер забил гол дальним ударом, при этом мяч летел со скоростью 118 км/ч. В свою очередь португалец Францишку Консейсао повторил достижение своего отца 24-летней давности и тоже забил на Евро