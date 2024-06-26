Украина — Бельгия: где смотреть Евро-2024, прогноз и анализ тактики бельгийцев (фото)
По словам авторов публикации на сайте УЕФА, бельгийцы делают ставку на быстрый прорыв и умело используют пространство за спинами крайних защитников соперника.
Сегодняшние соперники начали неудачно Чемпионат Европы, но после провалов в первых матчах смогли реабилитироваться. Украина обыграла Словакию, Бельгия — Румынию. К заключительному туру четыре команды в группе подошли с тремя очками. Положение запутанное, но победа гарантирует выход в плей-офф с одного из первых мест.
Украина — Бельгия: где смотреть
В Украине матч покажут региональные каналы "Суспільного", также будет доступна онлайн-трансляция стримингового сервиса Megogo.
Украина — Бельгия: кто пропустит матч
Высока вероятность того, что со сборной Бельгии пропустит матч Виктор Цыганков. Хавбек "Жироны" все еще залечивает травму, отметил на пресс-конференции тренер Сергей Ребров. Но уже несколько дней тренируется в общей группе крайний защитник Виталий Миколенко.
Тактика сборной Бельгии: быстрые прорывы
В тактическом разборе атакующих действий бельгийской команды авторы сайта УЕФА отметили, что бельгийцы делают ставку на прорыв и используют пространство за спинами крайних защитников соперника.
Таким образом при переходе к атаке образуется свободное пространство для маневров.
Украина — Бельгия: прогноз букмекеров
Букмекеры считают фаворитами матча Украина – Бельгия подопечных Доменико Тедеско. Коэффициент на победу сборной Бельгии — 1.68. Победа Украины — 5:40. Ничья – 4:00.
Напомним, сколько очков нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2024.
Также сообщалось, что Евро-2024 может стать последним крупным турниром сборных для Роберта Левандовского, а Мбаппе вернулся в маске.