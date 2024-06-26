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Спорт Евро 2024

Украина — Бельгия: где смотреть Евро-2024, прогноз и анализ тактики бельгийцев (фото)

Ромелу Лукаку
Фото: Instagram | Ромелу Лукаку

По словам авторов публикации на сайте УЕФА, бельгийцы делают ставку на быстрый прорыв и умело используют пространство за спинами крайних защитников соперника.

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Сегодняшние соперники начали неудачно Чемпионат Европы, но после провалов в первых матчах смогли реабилитироваться. Украина обыграла Словакию, Бельгия — Румынию. К заключительному туру четыре команды в группе подошли с тремя очками. Положение запутанное, но победа гарантирует выход в плей-офф с одного из первых мест.

Украина — Бельгия: где смотреть

В Украине матч покажут региональные каналы "Суспільного", также будет доступна онлайн-трансляция стримингового сервиса Megogo.

Украина — Бельгия: кто пропустит матч

Высока вероятность того, что со сборной Бельгии пропустит матч Виктор Цыганков. Хавбек "Жироны" все еще залечивает травму, отметил на пресс-конференции тренер Сергей Ребров. Но уже несколько дней тренируется в общей группе крайний защитник Виталий Миколенко.

Тактика сборной Бельгии: быстрые прорывы

В тактическом разборе атакующих действий бельгийской команды авторы сайта УЕФА отметили, что бельгийцы делают ставку на прорыв и используют пространство за спинами крайних защитников соперника.

Сборная Бельгии Fullscreen
Тактика Сборной Бельгии
Сборная Бельгии Fullscreen
Сборная Бельгии: переход из обороны в атаку

Таким образом при переходе к атаке образуется свободное пространство для маневров.

Ромелу Лукаку открывается под пас де Брейне Fullscreen
Ромелу Лукаку открывается под пас де Брейне
Ромелу Лукаку Fullscreen
Ромелу Лукаку открывается под пас де Брейне
Фото: Скрин видео

Украина — Бельгия: прогноз букмекеров

Букмекеры считают фаворитами матча Украина – Бельгия подопечных Доменико Тедеско. Коэффициент на победу сборной Бельгии — 1.68. Победа Украины — 5:40. Ничья – 4:00.

Напомним, сколько очков нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2024.

Также сообщалось, что Евро-2024 может стать последним крупным турниром сборных для Роберта Левандовского, а Мбаппе вернулся в маске.