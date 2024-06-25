Евро-2024 может стать последним для Левандовского: Мбаппе вернулся в маске, — СМИ (фото)

По словам журналистов, матч за сборную Польши против Франции может стать последним на крупном футбольном форуме для нападающего "Барселоны".

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В адрес французского нападающего Килиана Мбаппе часто звучат комментарии о его внешнем сходстве с одним из персонажей "Черепашек-ниндзя" из одноименной американской медиафраншизы. Теперь же после сломанного носа в недавнем матче на Евро-2024 ему придется еще и играть в характерной маске. Об этом пишет TNT Sports.

Польская компания специально изготовила для Мбаппе маску черепашки-ниндзя. И теперь польский голкипер Марцин Булка вручит подарок до или после матча.

Маска Килиана Мбаппе

Матч между Польшей и Францией может быть достаточно эмоциональным, в частности, для одного нападающего. Выход на футбольную пенсию ждет, пожалуй, каждого футболиста. Сегодняшняя встреча может быть последней за национальную сборную для Роберта Левандовского.

Один из выдающихся представителей мирового футбола в матчах своей сборной не добился успеха на крупных турнирах. Но всегда приносил пользу команде. Первый матч своей команды на Евро-2024 он пропустил из-за травмы, но теперь в Дортмунде сыграет. Возможно, это последнее выступление нападающего на крупном футбольном форуме, допускают журналисты.

Напомним, что стало известно, сколько очков нужно сборной Украине для выхода в плей-офф Евро-2024.

Также сообщалось, что Лука Модрич стал самым старым бомбардиром Европейских чемпионатов по футболу.