Євро-2024 може стати останнім для Левандовського: Мбаппе повернувся в масці, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, матч за збірну Польщі проти Франції може стати останнім на великому футбольному форумі для нападника "Барселони".

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На адресу французького нападника Кіліана Мбаппе часто лунають коментарі про його зовнішню схожість з одним із персонажів "Черепашок-ніндзя" з однойменної американської медіафраншизи. Тепер же після зламаного носа в недавньому матчі на Євро-2024 йому доведеться ще й грати в характерній масці. Про це пише TNT Sports.

Польська компанія спеціально виготовила для Мбаппе маску черепашки-ніндзя. І тепер польський голкіпер Марцін Булка вручить подарунок до або після матчу.

Маска Кіліана Мбаппе

Матч між Польщею та Францією може бути досить емоційним, зокрема, для одного нападника. Вихід на футбольну пенсію чекає, мабуть, на кожного футболіста. Сьогоднішня зустріч може бути останньою за національну збірну для Роберта Левандовського.

Один із видатних представників світового футболу в матчах своєї збірної не домігся успіху на великих турнірах. Але завжди приносив користь команді. Перший матч своєї команди на Євро-2024 він пропустив через травму, але тепер у Дортмунді зіграє. Можливо, це останній виступ нападника на великому футбольному форумі, припускають журналісти.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки очок потрібно збірній Україні для виходу в плей-офф Євро-2024.

Також повідомлялося, що Лука Модріч став найстарішим бомбардиром Європейських чемпіонатів з футболу.