Італія зіграла внічию з Хорватією і вийшла в плей-офф. Лука Мадрид — найстаріший бомбардир Євро (фото)

Хорватія все ж таки ще може вийти в плей-оф. Найкращі треті команди своїх груп проходять далі. Лука Мадрид став найстаршим голеадором в історії Чемпіонатів Європи — він забив у віці 38 років і 289 днів.

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На чемпіонаті Європи в групі B Іспанія розібралася з албанцями та забезпечила собі максимальну можливу кількість очок і, попутно, перше місце у своїй групі.

Ферран Торрес забив на 13-й хвилині за іспанців.

Італія, своєю чергою, звела матч із Хорватією внічию 1:1 і вийшла в плей-оф із другого місця. Але все ж для найкращих третіх команд є можливість пробитися в плей-оф.

Федеріко Дімарко

"Скуадра Адзурра" чинила тиск на ворота Домініка Ліваковіча, основна загроза походила від Федеріко К'єзи. Але оборона хорватської команди, здавалося, вистоїть.

Емоції Луки Модріча після забитого м'яча

Суддя додав до матчу 8 хвилин. Хорвати заробили 6 жовтих карток у матчі. Фолів у команди було 16, в італійців — лише 4.

На останній хвилині доданого часу Рікардо Калафьорі в контратаці скинув на Дзакканьї і той забив. У плей-оф із цієї групи поки що вийшли іспанці та італійці.

Нагадаємо, що збірна Бельгії обіграла Румунію на Євро і поліпшила статистику забитих і пропущених голів. Тепер команді Сергія Реброва за підсумками майбутнього поєдинку з бельгійцями нічия не гарантує вихід із групи.

Також повідомлялося, що напередодні на Євро-2024 швейцарська збірна зіграла внічию з Німеччиною і вийшла до плей-оф із другого місця в групі. У матчі, що завершився, розподілявся тільки розклад двох перших місць. Про те, що обидві команди продовжать виступи на чемпіонаті, було відомо заздалегідь, за підсумками попередніх матчів.

Водночас під час поєдинку збірних Шотландії та Угорщини стався моторошний епізод. Угорець Барнабаш Варга знепритомнів після зіткнення з шотландським голкіпером.