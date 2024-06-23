Євро-2024: Швейцарія зіграла внічию з Німеччиною і вийшла в плей-офф (фото)

Швейцарець Дан Ндойє забив на 28-й хвилині після пасу Ремо Фройлера. Він же міг подвоїти рахунок через три хвилини.

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У матчі Євро-2024 Швейцарія зіграла внічию з Німеччиною в матчі команд у групі B.

Дан Ндойє забив на 28-й хвилині після пасу Ремо Фройлера. За три хвилини після цього у Ндойє була ще одна гарна нагода, щоб вразити ворота німців. Але нападник не забив. М'яч пройшов поруч зі штангою.

У будь-якому разі Німеччина вперше не виграла на цьому чемпіонаті.

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер

На 49-й хвилині після пасу Вірца Мусіала вийшов на ударну позицію, але воротар відбив удар хавбека "Баварії".

Джамал Мусіала

На 92-й хвилині Фюллькруг, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок. Зрештою Швейцарії вдалося домогтися нічиєї.

Швейцарець Дан Ндойе

За великим рахунком плей-оф обидві команди забезпечили собі в перших двох матчах на Євро. В очному ж поєдинку розподілялося перше і друге місця.

В іншому матчі команд цієї групи Угорщина на 10-й доданій хвилині до матчу забила Шотландії.

Шотландія зіграла внічию з Угорщиною

Нагадаємо, що після поразки команди Румунії від Бельгії підопічним Сергія Реброва буде потрібна тільки перемога над суперником 26 червня.

Також повідомлялося, що Україна у вольовому стилі переграла Словаччину — 1:2. Сергій Ребров провів чотири заміни порівняно з першим програним матчем проти Румунії. Серед іншого замінив голкіпера Андрія Луніна — на Анатолія Трубіна.