Євро-2024: Швейцарія зіграла внічию з Німеччиною і вийшла в плей-офф (фото)
Швейцарець Дан Ндойє забив на 28-й хвилині після пасу Ремо Фройлера. Він же міг подвоїти рахунок через три хвилини.
У матчі Євро-2024 Швейцарія зіграла внічию з Німеччиною в матчі команд у групі B.
Дан Ндойє забив на 28-й хвилині після пасу Ремо Фройлера. За три хвилини після цього у Ндойє була ще одна гарна нагода, щоб вразити ворота німців. Але нападник не забив. М'яч пройшов поруч зі штангою.
У будь-якому разі Німеччина вперше не виграла на цьому чемпіонаті.
На 49-й хвилині після пасу Вірца Мусіала вийшов на ударну позицію, але воротар відбив удар хавбека "Баварії".
На 92-й хвилині Фюллькруг, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок. Зрештою Швейцарії вдалося домогтися нічиєї.
За великим рахунком плей-оф обидві команди забезпечили собі в перших двох матчах на Євро. В очному ж поєдинку розподілялося перше і друге місця.
В іншому матчі команд цієї групи Угорщина на 10-й доданій хвилині до матчу забила Шотландії.
Нагадаємо, що після поразки команди Румунії від Бельгії підопічним Сергія Реброва буде потрібна тільки перемога над суперником 26 червня.
Також повідомлялося, що Україна у вольовому стилі переграла Словаччину — 1:2. Сергій Ребров провів чотири заміни порівняно з першим програним матчем проти Румунії. Серед іншого замінив голкіпера Андрія Луніна — на Анатолія Трубіна.