Реброву потрібна тільки перемога: суперник України Бельгія впевнено обіграла Румунію (фото)

Збірна Бельгії, з якою Україна зіграє 26 червня на MHPArena у Штутгарті, впевнено переграла національну збірну Румунії з рахунком 2-0. Португальська збірна тим часом розгромила Туреччину і вийшла до 1/8 фіналу Євро-2024.

Related video

Збірна Португалія розібралася з турецькою збірною. Підопічні Вінченцо Монтелли не змогли нав'язати серйозну боротьбу команді Кріштіану Роналду та його товаришів. Рахунок відкрили на 21-й хвилині. Відзначився Бернарду Сілва. Згодом піренейська команда довела рахунок до розгрому — 3:0.

Перемога гарантувала їй 1/8 фіналу Євро-2024 і практично перше місце у своїй групі. Туреччині доведеться боротися з міцною обороною збірної Чехії, щоб забезпечити друге місце в групі. Турки поки на другій сходинці, оскільки Чехія і Грузія зіграли внічию.

Грузія — Чехія 1:1

У матчі Грузії та Чехії Жорж Мікаутадзе відкрив сет, а за чехів відзначився Патрік Шик.

Бельгія — Румунія 2:0

Зі свого боку, майбутній суперник збірної України — Бельгія обіграла румунську команду. Півзахисник, який виступає в Англійській Прем'єр-лізі за "Астон Віллу", Юрі Тілеманс відкрив рахунок.

Юрі Тілеманс

Під завісу матчу Кевін Де Брейне подвоїв перевагу бельгійців.

Перемога збірної Бельгії дозволила підопічним Доменіко Тедеско підійти до матчу з Україною 26 червня з позиції сили. Тепер менеджеру України Сергію Реброву необхідно перемагати, щоб вийти з групи бодай із другого місця: нічия влаштує бельгійців — у них краща різниця забитих та пропущених.

До речі, Україна матиме ще можливість стати однією з найкращих чотирьох збірних, які посіли треті місця в групах.Нагадаємо, що УЄФА визнала Миколу Шапаренка найкращим гравцем у матчі на Євро-2024 Словаччина — Україна. Динамівець у складі збірної забив гол і віддав результативний пас Роману Яремчуку.

Також повідомлялося про подробиці матчу Словаччина — Україна, в якому українці здобули першу перемогу на Євро-2024. Футбольний журналіст і вболівальник київського "Динамо" Олексій Андронов відзначив ідеальне управління грою команди від Сергія Реброва і впевнену гру воротаря Анатолія Трубіна, який не зробив помарок за матч.