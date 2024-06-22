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Спорт Євро 2024

Реброву потрібна тільки перемога: суперник України Бельгія впевнено обіграла Румунію (фото)

Збірна Бельгії
Фото: X (Twitter) | Збірна Бельгії

Збірна Бельгії, з якою Україна зіграє 26 червня на MHPArena у Штутгарті, впевнено переграла національну збірну Румунії з рахунком 2-0. Португальська збірна тим часом розгромила Туреччину і вийшла до 1/8 фіналу Євро-2024.

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Збірна Португалія розібралася з турецькою збірною. Підопічні Вінченцо Монтелли не змогли нав'язати серйозну боротьбу команді Кріштіану Роналду та його товаришів. Рахунок відкрили на 21-й хвилині. Відзначився Бернарду Сілва. Згодом піренейська команда довела рахунок до розгрому — 3:0.

Перемога гарантувала їй 1/8 фіналу Євро-2024 і практично перше місце у своїй групі. Туреччині доведеться боротися з міцною обороною збірної Чехії, щоб забезпечити друге місце в групі. Турки поки на другій сходинці, оскільки Чехія і Грузія зіграли внічию.

Грузія — Чехія 1:1

У матчі Грузії та Чехії Жорж Мікаутадзе відкрив сет, а за чехів відзначився Патрік Шик.

Бельгія — Румунія 2:0

Зі свого боку, майбутній суперник збірної України — Бельгія обіграла румунську команду. Півзахисник, який виступає в Англійській Прем'єр-лізі за "Астон Віллу", Юрі Тілеманс відкрив рахунок.

Юрі Тілеманс Fullscreen
Юрі Тілеманс

Під завісу матчу Кевін Де Брейне подвоїв перевагу бельгійців.

Перемога збірної Бельгії дозволила підопічним Доменіко Тедеско підійти до матчу з Україною 26 червня з позиції сили. Тепер менеджеру України Сергію Реброву необхідно перемагати, щоб вийти з групи бодай із другого місця: нічия влаштує бельгійців — у них краща різниця забитих та пропущених.

До речі, Україна матиме ще можливість стати однією з найкращих чотирьох збірних, які посіли треті місця в групах.Нагадаємо, що УЄФА визнала Миколу Шапаренка найкращим гравцем у матчі на Євро-2024 Словаччина — Україна. Динамівець у складі збірної забив гол і віддав результативний пас Роману Яремчуку.

Також повідомлялося про подробиці матчу Словаччина — Україна, в якому українці здобули першу перемогу на Євро-2024. Футбольний журналіст і вболівальник київського "Динамо" Олексій Андронов відзначив ідеальне управління грою команди від Сергія Реброва і впевнену гру воротаря Анатолія Трубіна, який не зробив помарок за матч.