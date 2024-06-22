Реброву нужна только победа: соперник Украины Бельгия уверенно обыграла Румынию (фото)

Сборная Бельгии, с которой Украина сыграет 26 июня на MHPArena в Штутгарте, уверенно переиграла национальную сборную Румынии со счетом 2-0. Португальская сборная тем временем разгромила Турцию и вышла в 1/8 финала Евро-2024.

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Сборная Португалия разобралась со турецкой сборной. Подопечные Винченцо Монтеллы не смогли навязать серьезную борьбу команде Криштиану Роналду сотоварищи. Счет открыли на 21-й минуте. Отличился Бернарду Силва. Впоследствии пиренейская команда довела счет до разгрома — 3:0.

Победа гарантировала ей 1/8 финала Евро-2024 и практически первое место в своей группе. Турции предстоит бороться с прочной обороной сборной Чехии, чтобы обеспечить второе место в группе. Турки пока на второй строчке, поскольку Чехия и Грузия сыграли вничью.

Грузия — Чехия 1:1

В матче Грузии и Чехии Жорж Микаутадзе открыл сет, а за чехов отличился Патрик Шик.

Бельгия — Румыния 2:0

В свою очередь, предстоящий соперник сборной Украины — Бельгия обыграла румынскую команду. Полузащитник, выступающий в Английской Премьер-лиги за "Астон Виллу", Юри Тилеманс открыл счет.

Юри Тилеманс

Под занавес матча Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийцев.

Победа сборной Бельгии позволила подопечным Доменико Тедеско подойти к матчу с Украиной июня 26 июня с позиции силы. Теперь менеджеру Украины Сергею Реброву необходимо побеждать, чтобы выйти из группы хотя бы со второго места: ничья устроит бельгийцев — у них лучше разница забитых и пропущенных.

К слову, у Украины будет еще возможность стать одной из лучших четырех сборных, занявших третьи места в группах.

Напомним, что УЕФА признала Николая Шапаренко лучшим игроком в матче на Евро-2024 Словакия — Украина. Динамовец в составе сборной забил гол и отдал результативный пас Роману Яремчуку.

Также сообщалось о подробностях матча Словакия — Украина, в котором украинцы добились первой победы на Евро-2024. Футбольный журналист и болельщик киевского "Динамо" Алексей Андронов отметил идеальное управление игрой команды от Сергея Реброва и уверенную игру вратаря Анатолия Трубина, который не сделал помарок за матч.