Евро-2024. Словакия Украина: Николай Шапаренко — лучший игрок матча (фото)

По словам тренера сборной Сергея Реброва, команда во втором тайме добавила в таком компоненте, как стремление к победе. А вратарь Анатолий Трубин несколько раз спасал сборную.

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Николай Шапаренко был признан УЕФА лучшим игроком матча Словакия — Украина. Фото с трофеем за "громадный вклад" в игру опубликовано в соцсети X.

Тренер сборной Сергей Ребров выбирал футболистов на матч против Словакии, отталкиваясь от итога предыдущего поражения от Румынии.

Сборная Украины

В составе было четыре замены: Александр Тымчик — вместо Ефима Конопли, Владимир Бражко — вместо Тараса Степаненко, Андрей Ярмоленко — вместо Виктора Цыганкова.

Главным изменением стала, пожалуй, замена голкипера "Реала" Андрея Лунина на Анатолия Трубина из "Бенфики".

Николай Шапаренко

Николай Шапарено был признан УЕФА лучшим игроком матча. Об этом также сказал и главный менеджер Украины Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Тренер также отметил, что во втором тайме команда добавила в таком компоненте, как стремление к победе. Были внесены некоторые коррективы.

Ребров также отметил, что вратарь Анатолий Трубин несколько раз спасал сборную в матче против Словакии.

Напомним, что животные-оракулы сделали свои прогнозы относительно дальнейшей судьбы сборной Украины на Евро-2024.

Также сообщалось, что Украина переиграла Словакию в своем втором матче на Евро. Уже по традиции для команды Реброва, в волевом стиле, голы забивались во втором тайме.