Евро-2024. Словакия Украина: Николай Шапаренко — лучший игрок матча (фото)
По словам тренера сборной Сергея Реброва, команда во втором тайме добавила в таком компоненте, как стремление к победе. А вратарь Анатолий Трубин несколько раз спасал сборную.
Николай Шапаренко был признан УЕФА лучшим игроком матча Словакия — Украина. Фото с трофеем за "громадный вклад" в игру опубликовано в соцсети X.
Тренер сборной Сергей Ребров выбирал футболистов на матч против Словакии, отталкиваясь от итога предыдущего поражения от Румынии.
В составе было четыре замены: Александр Тымчик — вместо Ефима Конопли, Владимир Бражко — вместо Тараса Степаненко, Андрей Ярмоленко — вместо Виктора Цыганкова.
Главным изменением стала, пожалуй, замена голкипера "Реала" Андрея Лунина на Анатолия Трубина из "Бенфики".
Николай Шапарено был признан УЕФА лучшим игроком матча. Об этом также сказал и главный менеджер Украины Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции.
Тренер также отметил, что во втором тайме команда добавила в таком компоненте, как стремление к победе. Были внесены некоторые коррективы.
Ребров также отметил, что вратарь Анатолий Трубин несколько раз спасал сборную в матче против Словакии.
Напомним, что животные-оракулы сделали свои прогнозы относительно дальнейшей судьбы сборной Украины на Евро-2024.
Также сообщалось, что Украина переиграла Словакию в своем втором матче на Евро. Уже по традиции для команды Реброва, в волевом стиле, голы забивались во втором тайме.