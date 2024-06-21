Шансы Украины на Евро-2024: животные-оракулы делают прогнозы

Сборная Украины по футболу обязательно выйдет из группы на чемпионате Евро-2024, и сыграет вничью со сборной Словакии 21 июня. Во всяком случае, в этом уверены известные животные-оракулы. Фокус рассказывает, какие еще предсказания сделали четырехлапые.

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Австралийский шепхерд из Германии по кличке Чип предсказывает исход футбольных матчей. Хозяева уверяют, что пес редко ошибается. И футбольные фанаты уже успели лично проверить правдивость его предсказаний.

На счету у Чипа немало угаданных побед. Так он предсказал победу сборных Германии в матче с Шотландией, Испании в матче с Хорватией, Италии в матче с Албанией, ничью в матче Словении и Дании. Пока что хороший мальчик ошибся, предсказав победу сборной Венгрии в матче со Швейцарией, а также Польши в матче с Нидерландами и Украины с Румынией. Однако это не помешало популярности песика. В ТикТок у него 16 тысяч подпсичиков, и сотни тысяч лайков под каждым из видео-предсказаний.

Накануне Чип предположил, что в матче Украина-Словакия 21 июня команды сыграют вничью.

Кто еще предсказывает исход матчей

Имя: Стеф Фарри

Кто он: собака породы вельш-корги

Откуда: США

Как предсказывает: Стеф "профессиональный" спортивный предсказатель. Так его характеризуют сами хозяева. У песика 1,5 млн подписчиков в ТикТок и 222 тыс. в Instagram. Он предсказывает исход матчей, забивая мяч в корзины с названием стран-участников. Именно он предсказал, что сборная Украины выйдет из группы на чемпионате.

Соцсети: Instagram; TikTok

Имя: Оскар

Кто он: пес породы бобтейл

Откуда: Бохольт, Германия

Как предсказывает: Хозяева пса утверждают, что он правильно предсказал все игры Евро-2021.

"Честно говоря, поначалу мы не особо за этим следили. Это было только тогда, когда люди писали нам в Instagram и спрашивали: "Какой выбор Оскара сегодня вечером?" и когда я посмотрел на рейтинг, увидел, что он не ошибается", — признался хозяен пса.

В Instagram за предсказаниями Оскара следят более 26 тысяч подписчиков. Отметим, что пес угадал победу сборной Германии в матче с Шотландией.

Соцсети: Instagram

Предсказал победу Германии в матче с Шотландией Фото: Instagram

Имя: Эбби

Кто она: Кистеухая свинья

Откуда: живет в зоопарке Франкфурта-на-Майне.

Как предсказывает: Забивает мяч мордой в ворота с флагом одной из команд. Предварительно в мяч насыпают корм.

Эбби правильно угадала победу сборной Германии в матче с Грецией, в матче с Венгрией, а также в матче с Шотландией. В зоопарке отмечают, что за каждый гол немецкой команды на турнире они отдают 100 евро на защиту тропических лесов Демократической Республики Конго, где проживают сородичи Эбби.

Соцсети: Instagram

Имя: Хеннес

Кто он: немецкий пестрый козел

Откуда: Кельн, Германия

Как предсказывает: он работает оракулом местного футбольного клуба с 2019 года. Козлу выносят три мяча с едой — два с названиенм стран и один с логотипом Евро-2024, обозначающим "ничью". Дальше все ждут, пока Хеннес ударит по одному из мячей, сделав свой выбор.

Зоопарк попросил Хеннеса предсказать результат игры сборных Шотландии и Швейцарии, ударив по одному из трех желтых мячей. Козел сначала колебался в своем выборе и даже немного поссорился с дрессировщиком, но в конце концов, поставил на мяч Шотландии. Хеннес оказался неправ, команды сыграли вничью.

Соцсети: Instagram

Имя: Уолтер

Кто он: орангутанг

Откуда: зоопарк в Дортмунде

Как предсказывает: 35-летний Уолтер, как уверяют сотрудники зоопарка, не новичок в предсказаниях. Он уже был оракулом во время разных турниров. Уолтер угадывает победу одной из команд, выбирая из двух мешков с шарфами в цветах сборных.

В начале Евро-2024 Уолтер поставил на победу сборной Германии в матче с Венгрией и не прогадал. Также Уолтер выбирал между двумя ведрами, на которых были шарфы немецкой и шотландской сборной, вновь угадав победу Германии.

"Уолтер остановился перед ведрами, а потом посмотрел на оба и очень четко шел к немецкому ведру, поэтому я думаю, что это должна быть победа немецкой команды против Шотландии. Но потом он пошел к шотландскому ведру, так что, возможно, шотландцы тоже будут очень близки к победе", — рассказывал журналистам представители зоопарка Марсель Ставинога.

Соцсети: Instagram

Напомним, сборная Украины 21 июня сыграет свой второй матч на Чемпионате Европы в Германии. Соперником украинской сборной будут словаки. Поединок состоится в Дюссельдорфе. Начало — в 16:00.

Фокус также писал, что Испания в противостоянии с Италией вышла победителем в группе B.