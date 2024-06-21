Євро-2024. Словаччина Україна: Микола Шапаренко — найкращий гравець матчу (фото)

За словами тренера збірної Сергія Реброва, команда в другому таймі додала в такому компоненті, як прагнення до перемоги. А воротар Анатолій Трубін кілька разів рятував збірну.

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Миколу Шапаренка було визнано УЄФА найкращим гравцем матчу Словаччина — Україна. Фото з трофеєм за "величезний внесок" у гру опубліковано в соцмережі X.

Тренер збірної Сергій Ребров обирав футболістів на матч проти Словаччини, відштовхуючись від підсумку попередньої поразки від Румунії.

Збірна України

У складі було чотири заміни: Олександр Тимчик — замість Юхима Коноплі, Володимир Бражко — замість Тараса Степаненка, Андрій Ярмоленко — замість Віктора Циганкова.

Головною зміною стала, мабуть, заміна голкіпера "Реала" Андрія Луніна на Анатолія Трубіна з "Бенфіки".

Микола Шапаренко

Микола Шапарено був визнаний УЄФА найкращим гравцем матчу. Про це також сказав і головний менеджер України Сергій Ребров на післяматчевій пресконференції.

Тренер також зазначив, що в другому таймі команда додала в такому компоненті, як прагнення до перемоги. Були внесені деякі корективи.

Ребров також зазначив, що воротар Анатолій Трубін кілька разів рятував збірну в матчі проти Словаччини.

Нагадаємо, що тварини-оракули зробили свої прогнози щодо подальшої долі збірної України на Євро-2024.

Також повідомлялося, що Україна переграла Словаччину у своєму другому матчі на Євро. Уже за традицією для команди Реброва, у вольовому стилі, голи забивалися в другому таймі.