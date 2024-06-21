Словаччина — Україна: де дивитися матч Євро-2024, прогнози букмекерів

У матчі проти словацької збірної Україні потрібна тільки перемога для виходу з групи. Стати однією з найкращих команд чемпіонату, які посіли третє місце в групах, навряд чи вдасться після 0:3 від Румунії.

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Збірна України 21 червня зіграє свій другий матч на Чемпіонаті Європи в Німеччині. Суперником української збірної будуть словаки. Поєдинок відбудеться в Дюссельдорфі. Початок — о 16:00.

Словаччина — Україна: де дивитися матч

Зустріч, у якій українській збірній потрібна тільки перемога для виходу з групи, транслюватимуть у прямому ефірі "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Луцьк" тощо). Матч також покажуть клієнтам кабельного ТБ. Дивитися онлайн-трансляцію футболу також можна буде за допомогою стрімінгового сервісу Megogo.

До 1/8 фіналу Євро також потраплять чотири найсильніші збірні, які посіли у своїх групах третє місце. Але з різницею забитих і пропущених після матчу з Румунією сподіватися на такий запасний "вагон" для України не доводиться.

Словаччина — Україна: прогноз букмекерів

Букмекери розглядають "синьо-жовтих" як фаворита матчу. На перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 2,15. На нічию — 3,30. Перемога словацької збірної принесе — 3,75.

Заключним матчем у групі, а, можливо, і на чемпіонаті загалом, для України стане гра проти бельгійців, які несподівано програли свій стартовий поєдинок словакам. Водночас третя збірна світу залишається грізним суперником. Матч відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом.

Рейтинг ФІФА збірної Бельгії

Нагадаємо, що Іспанія в протистоянні з Італією вийшла переможцем у групі B.

Також повідомлялося, що Німеччина вже пробилася в плей-офф Євро завдяки новій ролі 33-річної зірки Ілкая Гюндогана.