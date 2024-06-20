Німеччина вийшла в плей-офф Євро завдяки новій ролі 33-річної зірки: деталі (фото, відео)

Бундестім стала першою командою на Євро-2024, яка вийшла в плей-оф. А албанець Джердан Шакірі забив черговим ударом із дальньої дистанції.

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Збірна Німеччини першою опинилася серед 16 найкращих команд Чемпіонату Європи завдяки двом перемогам у стартових матчах. Після Шотландії з рахунком 2:0 була переможена Угорщина. Джамал Мусіала та Ілкай Гюндоган забивали в кожному з таймів. Німеччині ще належить зіграти зі Швейцарією в неділю. Угорщина теж усе ще може потрапити в плей-оф після матчу з Шотландією.

Бундестім стала першою командою на Євро-2024, яка вийшла в плей-оф.

Ілкай Гюндоган

На початку матчу воротареві Мануелю Ноєру довелося вступити в гру після удару Роланда Шаллаї.

Техніка Роланда Шаллаї

Але надалі німці встановили своє панування. Гюндоган став найкращим гравцем цього матчу. Після багатьох років гри на позиції 8-ки в команді Хосепа Гвардіоли тренер німців Юліан Нагельсман вирішив поставити 33-річного півзахисника на позицію 10-го номера. Гюндоган став діяти на вістрі трикутника між півзахисниками Флоріаном Вірцем і Джамалом Мусіалою.

Джамал Мусіала

Роль плеймейкера вимагала від Гюндогана і створювати гольові епізоди, і забивати м'ячі. На стадіоні в Штутгарті йому вдалося і те, і інше.

На 22-й хвилині Мусіала після передачі Гюндогана пробив воротаря Петера Гулачі.

Джамал Мусіала

У другому таймі, на 67-й хвилині Максиміліан Міттельштедт відпасував на Гюндогана, і той ударом з ходу пробив точно в кут.

У перші пів години угорська збірна намагалася будувати контргру, але згодом угорців зім'яли.

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Хорватія — Албанія

У ще одному матчі дня збірна Хорватії зіграла внічию з Албанією.

Гол півзахисника Клауса Гьясуля на 95-й хвилині не дозволив хорватам святкувати перемогу на гамбурзькому "Фолькспаркштадіоні".

Хорвати пропустили вже на 11-й хвилині. Ясір Сані подав із флангу, а Казім Лячі пробив головою під ноги Домініку Ліваковичу.

Друга команда ЧС-2022 продовжувала перевіряти на міцність оборону албанської збірної і врешті-решт на 74-й хвилині форвард хорватів Андрей Крамарич вразив нижній кут у свій 33-й день народження. Через дві хвилини Хорватія вже вигравала. Клаус Гясула відправив м'яч у власні ворота. Але в доданий час той самий Гясула пішов уперед і завершив комбінацію партнерів точним ударом низом.

Шотландія — Швейцарія

Шотландці вели в рахунку після автоголу Фабіана Шера на 13-й хвилині. Але завдяки блискучому удару півзахисника Джердана Шакірі на 26-й хвилині рахунок вдалося зрівняти.

Джердан Шакірі забиває тільки красиво

Нагадаємо, що напередодні на Євро-2024 збірна Грузії програла Туреччині. Найкращим гравцем матчу став Арда Гюлер, який забив гол дальнім ударом, при цьому м'яч летів зі швидкістю 118 км/год.

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