Натовпи фанатів заполонили міста Німеччини: ШІ намалював ідеальний Чемпіонат Європи (фото)
Згідно з описом ШІ-алгоритмів, комплексна сучасна система громадського транспорту має містити метрополітен, автобуси та трамваї. І забезпечувати легке пересування містом. Спеціальні маршрути — безпосередньо між ключовими районами та стадіоном.
На тлі проблем із громадським транспортом у Німеччині, де проходить Євро-2024, ШІ спроєктував ідеальне місто для футбольного форуму. Європейська першість, що стартувала, демонструє всі ознаки одного з видатних міжнародних турнірів. Записні аутсайдери кидають виклик фаворитам і забивають ударами з далеких дистанцій. Про це пише The Daily Star.
За межами футбольного поля чемпіонат запам'ятається хіба що проблемами з громадським транспортом. Уболівальники збірної Англії, які зібралися в Гельзенкірхені в неділю (16 червня), були змушені чекати до раннього ранку, щоб повернутися в центр міста.
Команду "Трьох левів" відносять до топових команд і вважають претендентом на трофей цього літа.
Місто, що приймає Євро, має обслуговуватися міжнародним аеропортом, розташованим за 15 хвилин від центру і з'єднаним високошвидкісною залізницею.
"Безліч ліній метро та автобусних маршрутів сходяться в районі центрального стадіону, забезпечуючи безперешкодне переміщення вболівальників", — підказала нейромережа.
Комплексна сучасна система громадського транспорту, що включає метрополітен, автобуси та трамваї, має забезпечувати легке пересування містом. Спеціальні маршрутні перевезення курсують безпосередньо між ключовими районами та стадіоном.
Однак система громадського транспорту — це ще не найголовніше в місті, мають враховуватися інтереси тих, хто хоче добиратися до стадіону самостійно. ШІ передбачив у місцях з інтенсивним рухом транспорту велосипедні доріжки, широкі тротуари та зони, призначені тільки для пішоходів.
"Понад 100 000 готельних номерів, від розкішних люксів до недорогих номерів. Місто співпрацює з міжнародними готельними мережами, щоб забезпечити високі стандарти обслуговування та комфорту", — так алгоритм описав ідеальне місто.
До всього іншого, тим, хто приїжджає в місто, не доведеться далеко ходити за розвагами.
"Понад 500 спортивних барів і пабів розкидані по всьому місту, багато з яких розташовані в розважальному районі. Телевізори з великими екранами, тематичний декор і широкий вибір місцевого та іноземного пива", — йдеться в публікації.
Безпеці відводиться важлива роль.
"Посилена присутність поліції, медичних бригад і співробітників служби безпеки, особливо навколо стадіону і в місцях з інтенсивним рухом транспорту. Групи швидкого реагування і добре позначені пункти першої допомоги доступні по всьому місту", — описує ШІ.
Нагадаємо, що хорватська модель Івана Кнолль, яку вважають "найсексуальнішою фанаткою", різко відповіла журналістці з Німеччини.
Також повідомлялося, що влада Німеччини запропонувала англійським фанатам на Євро-2024 замінити пиво канабісом.