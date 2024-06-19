Натовпи фанатів заполонили міста Німеччини: ШІ намалював ідеальний Чемпіонат Європи (фото)

Згідно з описом ШІ-алгоритмів, комплексна сучасна система громадського транспорту має містити метрополітен, автобуси та трамваї. І забезпечувати легке пересування містом. Спеціальні маршрути — безпосередньо між ключовими районами та стадіоном.

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На тлі проблем із громадським транспортом у Німеччині, де проходить Євро-2024, ШІ спроєктував ідеальне місто для футбольного форуму. Європейська першість, що стартувала, демонструє всі ознаки одного з видатних міжнародних турнірів. Записні аутсайдери кидають виклик фаворитам і забивають ударами з далеких дистанцій. Про це пише The Daily Star.

За межами футбольного поля чемпіонат запам'ятається хіба що проблемами з громадським транспортом. Уболівальники збірної Англії, які зібралися в Гельзенкірхені в неділю (16 червня), були змушені чекати до раннього ранку, щоб повернутися в центр міста.

Команду "Трьох левів" відносять до топових команд і вважають претендентом на трофей цього літа.

ШІ описав, як би виглядало становище з громадським транспортом

Місто, що приймає Євро, має обслуговуватися міжнародним аеропортом, розташованим за 15 хвилин від центру і з'єднаним високошвидкісною залізницею.

"Безліч ліній метро та автобусних маршрутів сходяться в районі центрального стадіону, забезпечуючи безперешкодне переміщення вболівальників", — підказала нейромережа.

Комплексна сучасна система громадського транспорту, що включає метрополітен, автобуси та трамваї, має забезпечувати легке пересування містом. Спеціальні маршрутні перевезення курсують безпосередньо між ключовими районами та стадіоном.

Фото: arutherfordNI/X | Фанати збірної Англії застрягли в Гельзенкірхені до ранку

Однак система громадського транспорту — це ще не найголовніше в місті, мають враховуватися інтереси тих, хто хоче добиратися до стадіону самостійно. ШІ передбачив у місцях з інтенсивним рухом транспорту велосипедні доріжки, широкі тротуари та зони, призначені тільки для пішоходів.

"Понад 100 000 готельних номерів, від розкішних люксів до недорогих номерів. Місто співпрацює з міжнародними готельними мережами, щоб забезпечити високі стандарти обслуговування та комфорту", — так алгоритм описав ідеальне місто.

До всього іншого, тим, хто приїжджає в місто, не доведеться далеко ходити за розвагами.

"Понад 500 спортивних барів і пабів розкидані по всьому місту, багато з яких розташовані в розважальному районі. Телевізори з великими екранами, тематичний декор і широкий вибір місцевого та іноземного пива", — йдеться в публікації.

Безпеці відводиться важлива роль.

"Посилена присутність поліції, медичних бригад і співробітників служби безпеки, особливо навколо стадіону і в місцях з інтенсивним рухом транспорту. Групи швидкого реагування і добре позначені пункти першої допомоги доступні по всьому місту", — описує ШІ.

Нагадаємо, що хорватська модель Івана Кнолль, яку вважають "найсексуальнішою фанаткою", різко відповіла журналістці з Німеччини.

Також повідомлялося, що влада Німеччини запропонувала англійським фанатам на Євро-2024 замінити пиво канабісом.