Толпы фанатов наводнили города Германии: ИИ нарисовал идеальный Чемпионат Европы (фото)

Согласно описанию ИИ-алгоритмов, комплексная современная система общественного транспорта должна включать в себя метрополитен, ​​автобусы и трамваи. И обеспечивать легкое передвижение по городу. Специальные маршруты — непосредственно между ключевыми районами и стадионом.

Related video

На фоне проблем с общественным транспортом в Германии, где проходит Евро-2024, ИИ спроектировал идеальный принимающий город. Текущее европейское первенство демонстрирует все признаки одного из выдающихся международных турниров. Записные аутсайдеры бросают вызов фаворитам и забивают ударами с дальних дистанций. Об этом пишет The Daily Star.

За пределами футбольного поля чемпионат запомнится разве что проблемами с общественным транспортом. Болельщики сборной Англии, собравшиеся в Гельзенкирхене в воскресенье (16 июня), были вынуждены ждать до раннего утра, чтобы вернуться в центр города.

Команду "Трех львов" относят к топовым командам и считают претендентом на трофей этим летом.

ИИ описал, как бы выглядело положение с общественным транспортом

Город, принимающий Евро, должен обслуживаться международным аэропортом, расположенным в 15 минутах от центра и соединенным высокоскоростной железной дорогой.

"Множество линий метро и автобусных маршрутов сходятся в районе центрального стадиона, обеспечивая беспрепятственное перемещение болельщиков", — сообщила нейросеть.

Комплексная современная система общественного транспорта, которая включает метрополитен, ​​автобусы и трамваи, должна обеспечивать легкое передвижение по городу. Специальные маршрутные перевозки курсируют непосредственно между ключевыми районами и стадионом.

Фото: arutherfordNI/X | Фанаты сборной Англии застряли в Гельзенкирхене до утра

Однако система общественного транспорта — это еще не самое главное в городе, должны учитываться интересы тех, кто хочет добираться до стадиона самостоятельно. ИИ предусмотрел в местах с интенсивным движением транспорта велосипедные дорожки, широкие тротуары и зоны, предназначенные только для пешеходов.

"Более 100 000 гостиничных номеров, от роскошных люксов до недорогих номеров. Город сотрудничает с международными гостиничными сетями, чтобы обеспечить высокие стандарты обслуживания и комфорта", — так алгоритм описал идеальный город.

Ко всему прочему, тем, кто приезжает в город, не придется далеко ходить за развлечениями.

"Более 500 спортивных баров и пабов разбросаны по всему городу, многие из которых расположены в развлекательном районе. Телевизоры с большими экранами, тематический декор и широкий выбор местного и иностранного пива", — говорится в публикации.

Безопасности отводится важная роль.

"Усиленное присутствие полиции, медицинских бригад и сотрудников службы безопасности, особенно вокруг стадиона и в местах с интенсивным движением транспорта. Группы быстрого реагирования и хорошо обозначенные пункты первой помощи доступны по всему городу", — описывает ИИ.

Напомним, что хорватская модель Ивана Кнолль, считающаяся "самой сексуальной фанаткой", резко ответила журналистке из Германии.

Также сообщалось, что власти Германии предложили английским фанатам на Евро-2024 заменить пиво каннабисом.