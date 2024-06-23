Евро-2024: Швейцария сыграла вничью с Германией и вышла в плей-офф (фото)

Швейцарец Дан Ндойе забил на 28-й минуте после паса Ремо Фройлера. Он же мог удвоить счет спустя три минуты.

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В матче Евро-2024 Швейцария сыграла вничью с Германией в матче команд в группе B.

Дан Ндойе забил на 28-й минуте после паса Ремо Фройлера. Спустя три минуты после этого у Ндойе была еще одна хорошая возможность, чтобы поразить ворота немцев. Но нападающий не забил. Мяч прошел рядом со штангой.

В любом случае Германия впервые не выиграла на этом чемпионате.

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер

На 49-й минуте после паса Вирца Мусиала вышел на ударную позицию, но вратарь отбил удар хавбека "Баварии".

Джамал Мусиала

На 92-й минуте вышедший на замену Фюллькруг сравнял счет. В конечном счете Швейцарии удалось добиться ничьи.

Швейцарец Дан Ндойе

По большому счету плей-офф обе команды обеспечили себе в первых двух матчах на Евро. В очном же поединке распределялось первое и второе места.

В другом матче команд этой группы Венгрия на 10-й добавленной минуте к матчу забила Шотландии.

Шотландия сыграла вничью с Венгрией

Напомним, что после поражения команды Румынии от Бельгии подопечным Сергея Реброва будет нужна только победа над соперником 26 июня.

Также сообщалось, что Украина в волевом стиле переиграла Словакию — 1:2. Сергей Ребров провел четыре замены по сравнению с первым проигранным матчем против Румынии. Среди прочего заменил голкипера Андрея Лунина — на Анатолия Трубина.