Україна — Бельгія: де дивитися Євро-2024, прогноз і аналіз тактики бельгійців (фото)

За словами авторів публікації на сайті УЄФА, бельгійці роблять ставку на швидкий прорив і вміло використовують простір за спинами крайніх захисників суперника.

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Сьогоднішні суперники почали невдало Чемпіонат Європи, але після провалів у перших матчах змогли реабілітуватися. Україна обіграла Словаччину, Бельгія — Румунію. До завершального туру чотири команди в групі підійшли з трьома очками. Становище заплутане, але перемога гарантує вихід у плей-оф з одного з перших місць.

Україна — Бельгія: де дивитися

В Україні матч покажуть регіональні канали "Суспільного", також буде доступна онлайн-трансляція стримінгового сервісу Megogo.

Україна — Бельгія: хто пропустить матч

Є висока ймовірність того, що зі збірною Бельгії пропустить матч Віктор Циганков. Хавбек "Жирони" все ще заліковує травму, зазначив на пресконференції тренер Сергій Ребров. Але вже кілька днів тренується в загальній групі крайній захисник Віталій Миколенко.

Тактика збірної Бельгії: швидкі прориви

У тактичному розборі атакувальних дій бельгійської команди автори сайту УЄФА зазначили, що бельгійці роблять ставку на прорив і використовують простір за спинами крайніх захисників суперника.

Тактика Збірної Бельгії

Збірна Бельгії: перехід з оборони в атаку

Отже, під час переходу до атаки утворюється вільний простір для маневрів.

Ромелу Лукаку відкривається під пас де Брейне

Ромелу Лукаку усліпу відкривається під пас де Брейне Фото: Скрін відео

Україна — Бельгія: прогноз букмекерів

Букмекери вважають фаворитами матчу Україна — Бельгія підопічних Доменіко Тедеско. Коефіцієнт на перемогу збірної Бельгії — 1.68. Перемога України — 5:40. Нічия — 4:00.

Нагадаємо, скільки очок потрібно Україні для виходу в плей-оф Євро-2024.

Також повідомлялося, що Євро-2024 може стати останнім великим турніром збірних для Роберта Левандовського, а Мбаппе повернувся в масці.