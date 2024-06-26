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Спорт Євро 2024

Україна — Бельгія: де дивитися Євро-2024, прогноз і аналіз тактики бельгійців (фото)

Ромелу Лукаку
Фото: Instagram | Ромелу Лукаку

За словами авторів публікації на сайті УЄФА, бельгійці роблять ставку на швидкий прорив і вміло використовують простір за спинами крайніх захисників суперника.

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Сьогоднішні суперники почали невдало Чемпіонат Європи, але після провалів у перших матчах змогли реабілітуватися. Україна обіграла Словаччину, Бельгія — Румунію. До завершального туру чотири команди в групі підійшли з трьома очками. Становище заплутане, але перемога гарантує вихід у плей-оф з одного з перших місць.

Україна — Бельгія: де дивитися

В Україні матч покажуть регіональні канали "Суспільного", також буде доступна онлайн-трансляція стримінгового сервісу Megogo.

Україна — Бельгія: хто пропустить матч

Є висока ймовірність того, що зі збірною Бельгії пропустить матч Віктор Циганков. Хавбек "Жирони" все ще заліковує травму, зазначив на пресконференції тренер Сергій Ребров. Але вже кілька днів тренується в загальній групі крайній захисник Віталій Миколенко.

Тактика збірної Бельгії: швидкі прориви

У тактичному розборі атакувальних дій бельгійської команди автори сайту УЄФА зазначили, що бельгійці роблять ставку на прорив і використовують простір за спинами крайніх захисників суперника.

Збірна Бельгії Fullscreen
Тактика Збірної Бельгії
Збірна Бельгії Fullscreen
Збірна Бельгії: перехід з оборони в атаку

Отже, під час переходу до атаки утворюється вільний простір для маневрів.

Ромелу Лукаку відкривається під пас де Брейне Fullscreen
Ромелу Лукаку відкривається під пас де Брейне
Ромелу Лукаку Fullscreen
Ромелу Лукаку усліпу відкривається під пас де Брейне
Фото: Скрін відео

Україна — Бельгія: прогноз букмекерів

Букмекери вважають фаворитами матчу Україна — Бельгія підопічних Доменіко Тедеско. Коефіцієнт на перемогу збірної Бельгії — 1.68. Перемога України — 5:40. Нічия — 4:00.

Нагадаємо, скільки очок потрібно Україні для виходу в плей-оф Євро-2024.

Також повідомлялося, що Євро-2024 може стати останнім великим турніром збірних для Роберта Левандовського, а Мбаппе повернувся в масці.