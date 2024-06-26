"Ми це Євро програли в першому матчі": Сергій Ребров підбив підсумок ігор збірної України (відео)

За словами тренера національної збірної, команда добре відреагувала на невдачу в першому матчі на Євро-2024. Але не пройшла далі.

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Тренер збірної України Сергій Ребров після того, як збірна за підсумками трьох матчів завершила виступи на Євро-2024, заявив, що команда погано провела першу гру, проте, відзначив роботу футболістів. Про це повідомляє УАФ.

"Але це життя, і важливо реагувати на помилки. Думаю, ми добре відреагували. На жаль, ми не пройшли далі, набравши чотири очки", — сказав Ребров.

Водночас він сказав, що до футболістів питань немає.

Ребров — про невдачу на Євро-2024

"Думаю, ми добре відреагували. На жаль, ми не пройшли далі, набравши чотири очки. Якщо говорити про сьогоднішню гру, то я пишаюся футболістами. Кожен в Україні, гадаю, незадоволений рахунком, але в мене немає питань до гравців", — сказав він.

Нагадаємо, що збірна України залишає Євро-2024 після нульової нічиєї проти Бельгії. Бельгійський півзахисник Кевін де Брейне зробив понад 40 передач за підсумками тільки першого тайму — більше, ніж будь-хто ще у складі обох команд.

Також повідомлялося, що футбольні аналітики з УЄФА розкрили секрет атак бельгійської збірної. Тиск на крайніх захисників суперника і використання вільних зон за спинами фулбеків.

Зі свого боку, збірна Туреччини обіграла Грузію в першому турі Євро-2024. Арда Гюлер забив гол дальнім ударом, при цьому м'яч летів зі швидкістю 118 км/год. Зі свого боку португалець Францішку Консейсао повторив досягнення свого батька 24-річної давності і теж забив на Євро