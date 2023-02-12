Відбив пенальті і знепритомнів: у Бельгії під час гри помер 25-річний голкіпер

Життя воротаря намагалися врятувати медики, які прибули на виклик, проте безрезультатно.

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В Бельгії під час гри помер 25-річний футболіст клубу "Вінкель Спорт". Після того, як він відбив пенальті, він знепритомнів і перестав подавати ознаки життя. Про це повідомляє видання Het Nieuwsblad.

Трагічний випадок стався вчора, 11 лютого під час матчу "Вінкель Спорт" з клубом "Вестрозебек" .

На 15-й хвилині другого тайму відбулося пенальті на користь гостей. Воротар господарів Арне Еспеель його успішно відбив, а після цього раптово впав на газон. Йому було надано першу допомогу. На місце також прибула швидка допомога, яка проводила реанімаційні дії за допомогою дефібрилятора. Втім, врятувати молодого чоловіка не вдалося. Він помер.

Все це сталося на очах у молодшого брата воротаря, який грає в цьому ж клубі, і на момент трагічного випадку перебував на лаві запасних.

"Це катастрофа і шок для всіх. Арне провів у клубі все своє життя, і його дуже любили. Він був надзвичайно чуйним хлопцем, завжди в гарному настрої і готовим прийти на допомогу. Це дійсно важкий удар. Перш за все для його сім'ї, а також для всього нашого клубу", — сказав Патрік Ротсерт, спортивний менеджер Winkel.

Раніше Фокус повідомляв, що конголезький футболіст Джоді Лукокі, який виступав за нідерландський клуб "Твенте", помер у 29 років. Причини смерті футболіста не називаються, але відомо, що в сезоні 2021/2022 він не виходив на футбольне поле через проблеми зі здоров'ям.

Також повідомлялося, що експівзахисник донецького "Шахтаря" Олексій Бахарев пішов із життя у віці 45 років. Під час ігрової кар'єри він відчував проблеми з коліном, що вплинуло на його виступи.