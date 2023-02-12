Отразил пенальти и потерял сознание: в Бельгии во время игры скончался 25-летний голкипер

Жизнь вратаря пытались спасти прибывшие по вызову медики, однако безрезультатно.

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В Бельгии во время игры скончался 25-летний футболист клуба "Винкель Спорт". После того, как он отразил пенальти, он потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Об этом сообщает издание Het Nieuwsblad.

Трагический случай произошел вчера, 11 февраля, во время матча "Винкель Спорт" с клубом "Вестрозебек".

На 15-й минуте второго тайма состоялось пенальти в пользу гостей. Вратарь хозяев Арне Эспеэль его успешно отразил, а после этого внезапно упал на газон. Ему была оказана первая помощь. На место также прибыла скорая помощь, которая проводила реанимационные действия с помощью дефибриллятора. Впрочем, спасти молодого человека не удалось. Он скончался.

Все это произошло на глазах у младшего брата вратаря, который играет в этом же клубе, и на момент трагического случая находился на скамье запасных.

"Это катастрофа и шок для всех. Арне провел в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был очень отзывчивым парнем, всегда в хорошем настроении и готовым прийти на помощь. Это действительно тяжелый удар. Прежде всего для его семьи, а также для всего нашего клуба", — сказал Патрик Ротсерт, спортивный менеджер Winkel.

Ранее Фокус сообщал, что выступавший за нидерландский клуб "Твенте" конголезский футболист Джоди Лукоки скончался в 29 лет. Причины смерти футболиста не называются, но известно, что в сезоне 2021/2022 он не выходил на футбольное поле из-за проблем со здоровьем.

Также сообщалось, что экспозащитник донецкого "Шахтера" Алексей Бахарев ушел из жизни в возрасте 45 лет. Во время игровой карьеры он испытывал проблемы с коленом, что повлияло на его выступления.