Бывший футболист "Аякса" умер в возрасте 29 лет

В текущем сезоне игрок принадлежал "Твенте", но на поле так и не появился из-за проблем со здоровьем.

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Конголезский футболист Джоди Лукоки, в последнее время выступавший за нидерландский клуб "Твенте", ушел из жизни в 29 лет. Об этом сообщает издание AD.

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Причины смерти футболиста не называются, однако известно, что в сезоне 2021/2022 он не выходил на футбольное поле из-за проблем медицинского характера.

Агент Лукоки, Менно Гроенвельд из компании PURE Sportsmanagement, в своем заявлении отметил, что он был шокирован этой новостью.

"Мы, как агентство, глубоко шокированы этим. Точная причина смерти нам пока не известна. Семья в шоке и очень опечалена. Джоди был очень счастливым мальчиком и почти оправился от болезни. На данный момент я хотел бы остановиться на этом, и я также хотел бы попросить журналистов отпустить ситуацию и дать семье и друзьям возможность обдумать это", — сказал он.

Джоди Лукоки был воспитанником "Аякса", в структуру клуба он попал еще в 2003 году. С 2011 по 2014 года крайний полузащитник выступал за первую команду "Аякса". В этот период Лукоки сыграл в 24 матчах, в которых забил 5 голов. Сезон 2014/2015 он отыграл в составе другого нидерландского клуба "Зволле", а отправился в Болгарию, где четырежды становился чемпионом страны в составе ФК "Лудогорец".

Ранее Фокус рассказывал о смерти бывшего полузащитника донецкого "Шахтера" Алексея Бахарева. Он ушел из жизни в возрасте 45 лет, а причины смерти до сих пор не были озвучены. Известно, что Бахарев в последние годы тренировал детей в Донецке.

Также 22 апреля стало известно о смерти легендарного футболиста "Шахтера" Виктора Звягинцева. Известный экс-защитник 8 лет играл за дончан, а также успел поработать футбольным арбитром.