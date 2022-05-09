Колишній футболіст "Аякса" помер у віці 29 років

Цього сезону гравець належав "Твенте", але на полі так і не з'явився через проблеми зі здоров'ям.

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Конголезький футболіст Джоді Лукокі, який останнім часом виступав за нідерландський клуб "Твенте", пішов із життя у 29 років. Про це повідомляє видання AD.

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Причин смерті футболіста не називаються, проте відомо, що в сезоні 2021/2022 він не виходив на футбольне поле через проблеми медичного характеру.

Агент Лукокі, Менно Гроенвельд із компанії PURE Sportsmanagement, у своїй заяві зазначив, що він був шокований цією новиною.

"Ми, як агенція, глибоко шоковані цим. Точна причина смерті нам поки не відома. Сім'я в шоці та дуже засмучена. Джоді був дуже щасливим хлопчиком і майже оговтався від хвороби. Наразі я хотів би зупинитися на цьому, і я також хотів б попросити журналістів відпустити ситуацію й дати сім'ї та друзям можливість обміркувати це", — сказав він.

Джоді Лукокі був вихованцем "Аякса", до структури клубу він потрапив ще 2003 року. З 2011 до 2014 року крайній півзахисник виступав за першу команду "Аякса". У цей період Лукокі зіграв у 24 матчах, у яких забив 5 голів. Сезон 2014/2015 він відіграв у складі іншого нідерландського клубу "Зволле", а відправився до Болгарії, де чотири рази ставав чемпіоном країни в складі ФК "Лудогорець".

Раніше Фокус розповідав про смерть колишнього півзахисника донецького "Шахтаря" Олексія Бахарєва. Він пішов із життя у віці 45 років, а причини смерті досі не були озвучені. Відомо, що Бахарєв останніми роками тренував дітей у Донецьку.

Також 22 квітня стало відомо про смерть легендарного футболіста "Шахтаря" Віктора Звягінцева. Відомий ексзахисник 8 років грав за донеччан, а також встиг попрацювати футбольним арбітром.