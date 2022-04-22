Легенда "Шахтаря" Віктор Звягінцев пішов із життя у віці 71 року
Відомий ексзахисник 8 років грав за донеччан, а також встиг попрацювати футбольним арбітром.
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На 71-му році життя помер уродженець Донецька, колишній захисник "Шахтаря", тренер і арбітр Віктор Звягінцев. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Причини смерті видатного футболіста не називають. 1968 року Звягінцев став чемпіоном СРСР серед юнаків. Із 1970 року футболіст виступав за основний склад "гірників".
За 8 сезонів він відіграв 175 ігор. Разом із клубом виграв Кубок СРСР у 1980 році та двічі завоював срібні медалі чемпіонату СРСР (1975, 1979).
Захисник тричі входив у список найкращих футболістів сезону, у складі збірної СРСР виборов бронзові медалі на Олімпійських іграх.
Характеризувався як "фізично міцний, стрибучий, швидко орієнтується. Діяв завжди уважно та старанно, був однаково сильний у єдиноборствах і в позиційній грі".
Досягнення:
- Бронзовий призер Олімпійських ігор 1976 року
- 2-й призер чемпіонатів СРСР 1975 р., 1979 р.
- Володар Кубка СРСР 1980 року.
- У "33-х" — № 1 (1975), № 3 (1973, 1974).
- У єврокубках — 2 матчі (1 — КЕЧ у "Динамо"; 1 — КУЄФА в "Шахтарі").
- 3-й призер юнацького турніру УЄФА 1969 року.
- Орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2011).
Нагадаємо, що раніше Фокус писав про смерть експівзахисника "Шахтаря" Олексія Бахарева. Спортсмен залишив світ на 45-му році життя.