Легенда "Шахтаря" Віктор Звягінцев пішов із життя у віці 71 року

Відомий ексзахисник 8 років грав за донеччан, а також встиг попрацювати футбольним арбітром.

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На 71-му році життя помер уродженець Донецька, колишній захисник "Шахтаря", тренер і арбітр Віктор Звягінцев. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Причини смерті видатного футболіста не називають. 1968 року Звягінцев став чемпіоном СРСР серед юнаків. Із 1970 року футболіст виступав за основний склад "гірників".

За 8 сезонів він відіграв 175 ігор. Разом із клубом виграв Кубок СРСР у 1980 році та двічі завоював срібні медалі чемпіонату СРСР (1975, 1979).

Захисник тричі входив у список найкращих футболістів сезону, у складі збірної СРСР виборов бронзові медалі на Олімпійських іграх.

Характеризувався як "фізично міцний, стрибучий, швидко орієнтується. Діяв завжди уважно та старанно, був однаково сильний у єдиноборствах і в позиційній грі".

Досягнення:

Бронзовий призер Олімпійських ігор 1976 року

2-й призер чемпіонатів СРСР 1975 р., 1979 р.

Володар Кубка СРСР 1980 року.

У "33-х" — № 1 (1975), № 3 (1973, 1974).

У єврокубках — 2 матчі (1 — КЕЧ у "Динамо"; 1 — КУЄФА в "Шахтарі").

3-й призер юнацького турніру УЄФА 1969 року.

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2011).

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про смерть експівзахисника "Шахтаря" Олексія Бахарева. Спортсмен залишив світ на 45-му році життя.