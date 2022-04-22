Легенда "Шахтера" Виктор Звягинцев ушел из жизни в возрасте 71 года

Известный экс-защитник 8 лет играл за дончан, а также успел поработать футбольным арбитром.

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На 71-м году жизни скончался уроженец Донецка, бывший защитник "Шахтера", тренер и арбитр Виктор Звягинцев. От этом сообщает официальный сайт клуба.

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Причины смерти выдающего футболиста не называются. В 1968 году Звягинцев стал чемпионом СССР среди юношей. С 1970 года футболист выступал за основной состав "горняков".

За 8 сезонов он сыграл 175 игр. Вместе с клубом выиграл Кубок СССР в 1980 году и дважды завоевал серебряные медали чемпионата СССР (1975, 1979).

Защитник трижды входил в список лучших футболистов сезона, в составе сборной СССР завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх.

Характеризовался как "физически крепкий, прыгучий, быстро ориентирующийся. Действовал всегда внимательно и старательно, был одинаково силен в единоборствах и в позиционной игре".

Достижения:

Бронзовый призер Олимпийских игр 1976 г.

2-й призер чемпионатов СССР 1975, 1979.

Обладатель Кубка СССР 1980.

В "33-х" — № 1 (1975), № 3 (1973, 1974).

В еврокубках — 2 матча (1 — КЕЧ в "Динамо"; 1 — КУЕФА в "Шахтере").

3-й призер юношеского турнира УЕФА 1969.

Орден "За заслуги" III степени (2011).

Напомним, что ранее Фокус писал о смерти экс-полузащитник "Шахтера" Алексея Бахарева. Спортсмен покинул мир на 45 году жизни.