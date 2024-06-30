Сенсація на Євро-2024: Швейцарія залишає Італію без чемпіонського титулу. Німеччина проходить Данію (фото)
Італія не була схожа сама на себе. На груповому етапі "Скуадра Адзурра" виглядала настільки ж безпорадною тільки, мабуть, у матчі проти Іспанії.
Італійська збірна склала повноваження чемпіона Європи, у плей-офф поступившись команді Швейцарії 0-2. Швейцарська збірна виглядала переконливо. А Італія не була схожа сама на себе.
Швейцарці одразу перехопили ініціативу і не дозволили супернику створити можливості для атак. На груповому етапі "Скуадра Адзурра" виглядала настільки ж безпорадною тільки, мабуть, у матчі проти Іспанії. Заслужена перемога Швейцарії.
На 37-й хвилині Ремо Фройлер відгукнувся на передачу Варгаса і пробив у нижній кут. Доннарумма не виручив.
У другому таймі Варгасу вистачило менше ніж хвилини, щоб закрутити м'яч у дальню дев'ятку. Швейцарія в підсумку виграла — 2:0.
Німеччина — Данія 2:0
У матчі Німеччина — Данія господарі здобули путівку до наступного раунду плей-офф Євро. На 53-й хвилині нападник лондонського "Арсеналу" Кай Гаверц забив свій другий гол за збірну на цьому чемпіонаті.
На 58-й хвилині він же міг подвоїти рахунок, але пробив повз ворота.
На 68-й хвилині Джамал Мусіала забив свій третій м'яч на турнірі.
Нагадаємо, що Грузія обіграла збірну Португалії та вийшла в плей-офф. Переможний гол на рахунку Хвічі Кварацхелії.
Також повідомлялося, що математик пояснив футболістам, як виграти серію пенальті. Про це пише німецьке видання Bild.