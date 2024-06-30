Сенсація на Євро-2024: Швейцарія залишає Італію без чемпіонського титулу. Німеччина проходить Данію (фото)

Італія не була схожа сама на себе. На груповому етапі "Скуадра Адзурра" виглядала настільки ж безпорадною тільки, мабуть, у матчі проти Іспанії.

Related video

Італійська збірна склала повноваження чемпіона Європи, у плей-офф поступившись команді Швейцарії 0-2. Швейцарська збірна виглядала переконливо. А Італія не була схожа сама на себе.

Швейцарці одразу перехопили ініціативу і не дозволили супернику створити можливості для атак. На груповому етапі "Скуадра Адзурра" виглядала настільки ж безпорадною тільки, мабуть, у матчі проти Іспанії. Заслужена перемога Швейцарії.

На 37-й хвилині Ремо Фройлер відгукнувся на передачу Варгаса і пробив у нижній кут. Доннарумма не виручив.

У другому таймі Варгасу вистачило менше ніж хвилини, щоб закрутити м'яч у дальню дев'ятку. Швейцарія в підсумку виграла — 2:0.

Німеччина — Данія 2:0

Воротар збірної Данії Каспер Хмейхель

Воротар збірної Данії Каспер Хмейхель

Крістіан Еріксен

У матчі Німеччина — Данія господарі здобули путівку до наступного раунду плей-офф Євро. На 53-й хвилині нападник лондонського "Арсеналу" Кай Гаверц забив свій другий гол за збірну на цьому чемпіонаті.

Каспер Шмейхель

На 58-й хвилині він же міг подвоїти рахунок, але пробив повз ворота.

На 68-й хвилині Джамал Мусіала забив свій третій м'яч на турнірі.

Нагадаємо, що Грузія обіграла збірну Португалії та вийшла в плей-офф. Переможний гол на рахунку Хвічі Кварацхелії.

Також повідомлялося, що математик пояснив футболістам, як виграти серію пенальті. Про це пише німецьке видання Bild.