Ліга Європи "Динамо" – "Фенербахче" 0:2: грюкнути дверима не вдалося

"Динамо" завершило свої виступи у Лізі Європи на мінорній ноті. У киян не знайшлося аргументів, щоб відповісти на два м'ячі стамбульської команди. Більше того, вилучення Іллі Забарного мало не призвело до розгрому.

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Київське "Динамо" попрощалося з єврокубками, позитивного результату не вдалося досягти і в заключному матчі Ліги Європи проти "Фенербахче", що відбувся у четвер, 3 листопада, на полі польської "Краковії".

Турки відкрили рахунок на 23-й хвилині. Бельгійський нападник Міші Батшуайї завадив голкіперу Георгію Бущану вийти на перехоплення, і 17-річний Арда Гулер у дотик переправив м'яч у ворота. До речі, це був перший гол талановитого турецького півзахисника у єврокубках, а Батшуайї, можливо, діяв не без порушення правил. Але арбітр після додаткової перевірки гол все ж таки зарахував.

[ + – ] 17-річний Арда Гулер забив свій перший гол у єврокубках Фото: Twitter

У доданий час до першого тайму подачу турків із кутового замкнув Вілліан Арау — до речі, ще один бразильський захисник "Фенербахче", який розписався у воротах "Динамо". У минулій зустрічі цих команд м'яч у ворота динамівців влетів від голови Густаво Енріке. Знову ж таки, після розіграшу кутового.

Небезпечні епізоди біля воріт стамбульців кияни почали створювати лише на початку другого тайму. Владислав Ванат виходив на ударну позицію після пасу Буяльського, але схибив.

На 60-й хвилині футболісти "Фенербахче" могли потроїти свою перевагу. Автор другого гола — центральний захисник Арау — вивів нападаючого Енера Валенсію віч-на-віч з Бущаном — але голкіпер "Динамо" ногою дотягнувся до м'яча.

На 68-й хвилині кияни залишилися вдесятьох – після другої жовтої з поля пішов Ілля Забарний. І відразу турки могли доводити рахунок до розгромного. Зі штрафного, призначеного за фол Забарного, Лінкольн пробив точно під поперечину — Бущану коштувало чималих зусиль, щоб відбити цей удар.

"Фенербахче" виграв свою групу і чекатиме результатів жеребкування до 1/8 фіналу. А в активі "Динамо" лише одна нічия після шести матчів у Лізі Європи.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" поступився "Лейпцигу" у Лізі чемпіонів, але продовжить євросезон у Лізі Європи.

Перемога у матчі проти німецької команди могла дозволити українській команді вперше за п'ять років вийти у плей-офф головного клубного турніру Європи.