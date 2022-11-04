Лига Европы "Динамо" – "Фенербахче" 0:2: хлопнуть дверью не удалось

"Динамо" завершило свои выступления в Лиге Европы на минорной ноте. У киевлян не нашлось аргументов, чтобы ответить на два мяча стамбульской команды. Более того, удаление Ильи Забарного едва не привело к разгрому.

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Киевское "Динамо" попрощалось с еврокубками, положительного результата не удалось добиться и в заключительном матче Лиги Европы, который проходил на поле польской "Краковии".

На 23-й минуте бельгийский нападающий Миши Батшуайи помешал голкиперу Георгию Бущану выйти на перехват, и 17-летний Арда Гулер в касание переправил мяч в ворота. К слову, это был первый гол талантливого турецкого полузащитника в еврокубках, а Батшуайи, возможно, действовал не без нарушения правил.

[ + – ] 17-летний Арда Гулер забил свой первый гол в еврокубках Фото: Twitter

В добавленное время к первому тайму Виллиан Арау головой замкнул подачу с углового. Как и в прошлом матче против стамбульской команды, "Динамо" пропустило гол от центрального защитника с углового.

Опасные эпизоды у ворот турков киевляне начали создавать только в начале второго тайма. Владислав Ванат выходил на ударную позицию после пасса Буяльского, но промахнулся.

На 60-й минуте футболисты "Фенербахче" могли удвоить преимущество. Центральный защитник Арау вывел Эннера Валенсию один на один с Бущаном — голкипер "Динамо" ногой отбил мяч.

На 68-й минуте киевляне остались вдесятером, когда судья за вторую желтую удалил Илью Забарного. И тут же турки могли доводить счет до разгрома. Со штрафного, назначенного за фол Забарного, Линкольн пробил под перекладину — Бущану стоило немало усилий, чтобы вытащить этот мяч.

"Фенербахче" выиграл свою группу и будет ждать результатов жеребьевки в 1/8 финала. В активе же "Динамо" только одна ничья в групповом турнире этой Лиги Европы.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" уступил "Лейпцигу" в Лиге чемпионов, но продолжит евросезон в Лиге Европы.

Победа в матче против немецкой команды могла позволить украинской команде впервые за пять лет выйти в плей-офф главного клубного турнира Европы.