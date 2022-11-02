Месть за 10:0 и первый плей-офф Лиги чемпионов за 5 лет — цена матча "Шахтер" – "Лейпциг"

"Горняки" попытаются впервые за последние годы выйти в плей-офф Лиги чемпионов — заработать 9,6 млн евро и попутно отомстить наставнику "Лейпцига" Марко Розе за прошлогодний разгром от его "Боруссии". Но все же тренер немцев — специалист по "Шахтеру".

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В среду, 2 ноября, в 19:45 в Варшаве состоится заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" примет немецкий "РБ Лейпциг". Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Об этом сообщается на сайте UEFA.

"Шахтер" уже обеспечил себе продолжение борьбы в еврокубках в текущем сезоне, но победа позволит выйти в плей-офф Лиги чемпионов и пополнить клубную казну на дополнительные 9,6 млн евро. "Горнякам" будет достаточно минимальной победы, а вот соперник может позволить себе сыграть вничью.

[ + – ] "Шахтер" – "Лейпциг": составы команд на матч Лиги чемпионов

"Лейпциг" начал свою лигочемпионскую кампанию с двух поражений кряду. В стартовом матче именно "оранжево-черные" разгромили "быков" со счетом 4:1 (два гола Марьяна Шведа, по разу отличились Михаил Мудрик и Лассина Траоре). Однако руководство немецкого клуба вовремя уволило тренера Доменико Тедеско, на смену которому пришел хорошо знакомый "горнякам" по прошлой Лиге чемпионов Марко Розе. Менхенгладбахская "Боруссия", которой руководил Розе, в двух матчах обыграла "Шахтера" с общим счетом 10:0.

С приходом нового наставника "Лейпциг" добился трех побед в Лиге чемпионов: в двух матча был повержен "Селтик", в одном — "Реал".

В октябре "быки" также выдали серию из 9 матчей без поражений в разных турнирах. Не на шутку разыгрались и лидеры команды. Французский полузащитник Кристофер Нкунку и нападающий сборной Германии Тимо Вернер, забили уже 22 мяча на двоих в текущем сезоне.

"Шахтер" "РБ Лейпциг": где и когда смотреть

Для украинской аудитории матч заключительного тура группового этапа ЛЧ в среду, 2 ноября, будет транслировать сервис MEGOGO. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

"Шахтер" "РБ Лейпциг": прогнозы букмекеров

Букмекерские конторы считают фаворитом предстоящего противостояния немецкий клуб. На победу "горняков" предлагается ставка с коэффициентом 5.40, на ничью — 4,30, на победу хозяев — 1,62.

Ранее Фокус сообщал, что благодаря ничьей в матче против "Селтика" "горняки" обеспечили проход в Лигу Европы. Михаил Мудрик забил индивидуальный гол и гарантировал евровесну своему клубу.

В то же время, выездная ничья "Динамо" в матче Лиги Европы не позволила киевской команде продолжить текущий евросезон. Но все же киевляне были близки к победе на последних минутах матча против "АЕКа" из Ларнаки.