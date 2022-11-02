Помста за 10:0 і перший плей-офф Ліги чемпіонів за 5 років — ціна матчу "Шахтар"–"Лейпциг"

"Гірники" спробують уперше за останні роки вийти в плей-оф Ліги чемпіонів — заробити 9,6 млн євро та принагідно помститися наставнику "Лейпцига" Марко Розе за минулорічний розгром від його "Борусії". Але все ж таки тренер німців — фахівець із "Шахтаря".

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У середу, 2 листопада, о 19:45 у Варшаві відбудеться заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів, у якому "Шахтар" прийме німецький "РБ Лейпциг". Матч обслужить англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером. Про це повідомляється на сайті UEFA.

"Шахтар" уже забезпечив собі продовження боротьби в єврокубках цього сезону, але перемога дозволить вийти в плей-оф Ліги чемпіонів і поповнити клубну скарбницю на додаткові 9,6 млн євро. "Гірникам" буде достатньо мінімальної перемоги, а ось суперник може дозволити собі зіграти внічию.

[ + – ] "Шахтар" – "Лейпциг": склади команд на матч Ліги чемпіонів

"Лейпциг" розпочав свою лігочемпіонську кампанію з двох поразок поспіль. У стартовому матчі саме "помаранчево-чорні" розгромили "биків" із рахунком 4:1 (два голи Мар'яна Шведа, відзначилися Михайло Мудрик і Лассіна Траоре). Проте керівництво німецького клубу вчасно звільнило тренера Доменіко Тедеско, на зміну якому прийшов добре знайомий "гірникам" за минулою Лігою чемпіонів Марко Розе. Менхенгладбаська "Борусія", якою керував Розі, у двох матчах обіграла "Шахтар" із загальним рахунком 10:0.

Із приходом нового наставника "Лейпциг" здобув три перемоги в Лізі чемпіонів: у двох матчах був переможений "Селтік", в одному — "Реал".

У жовтні "бики" також видали серію з 9 матчів без поразок у різних турнірах. Не на жарт розігралися й лідери команди. Французький півзахисник Крістофер Нкунку та нападник збірної Німеччини Тімо Вернер забили вже 22 м'ячі на двох у поточному сезоні.

"Шахтар" – "РБ Лейпциг": де й коли дивитись

Для української аудиторії матч заключного туру групового етапу ЛЧ у середу, 2 листопада, транслюватиме сервіс MEGOGO. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" – "РБ Лейпциг": прогнози букмекерів

Букмекерські контори вважають фаворитом майбутнього протистояння німецький клуб. На перемогу "гірників" пропонують ставку з коефіцієнтом 5:40, на нічию — 4,30, на перемогу господарів — 1,62.

Раніше Фокус повідомляв, що завдяки нічиїй у матчі проти "Селтіка" "гірники" забезпечили прохід у Лігу Європи. Михайло Мудрик забив індивідуальний гол і гарантував євровесну своєму клубу.

Водночас виїзна нічия "Динамо" в матчі Ліги Європи не дозволила київській команді продовжити поточний євросезон. Але все ж таки кияни були близькі до перемоги на останніх хвилинах матчу проти "АЕКу" з Ларнаки.