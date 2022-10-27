"Динамо" вирвало нічию на останніх хвилинах у Лізі Європи, але вилетіло з єврокубків (відео)

Кияни були близькими до повторення власного антирекорду сезону 2007—2008 років — але рятівний дуплет Дениса Гармаша на останніх хвилинах дозволив зберегти обличчя.

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У виїзному матчі передостаннього туру Ліги Європи проти кіпрського "АЕК" Ларнака київське "Динамо" зіграло внічию з рахунком 3:3 і припинило боротьбу в євросезоні. Денис Гармаш став героєм останніх хвилин, завдяки його дублю динамівці відігралися.

Стартові склади команд:

[ + – ] Склад команд: "АЕК" Ларнака – "Динамо" Київ

"АЕК" Ларнака: 1. Кенан Пірич, 16. Роберто Росалес, 21. Нікос Енглезу, 4. Ненад Томович, 17. Пепе Понс, 7. Луїш Густаву, 11. Імад Фарадж, 15. Хрвоє Миличевич, 51. Омрі Альтман, 45. Адам Д'юрчо, 12. Рафа Лопеш

"Динамо": 35. Руслан Нещерет, 24. Олександр Тимчик, 25. Ілля Забарний, 34. Олександр Сирота, 2. Костянтин Вівчаренко, 5. Сергій Сидорчук, 8. Володимир Шепелєв, 15. Віктор Циганков, 29. Віталій Буяльський, 7. Владислав Кабаєв, 11. Владислав Ванат

Динамівцям потрібно було перемагати за будь-яку ціну, щоб випередити кіпрську команду в боротьбі за третій рядок, яка давала право продовжити виступи в Лізі конференцій — третьому за значимістю клубному турнірі Європи. Через три поразки поспіль у попередніх матчах кияни достроково завершили виступи в Лізі Європи.

Перед матчем Мірча Луческу нарікав на те, що суперник має більше можливостей, щоб належно готуватися до матчів. За словами Луческу, "АЕК" має можливість тренуватися двічі на день на хорошому стадіоні та знаходитися поряд із сім'ями.

"Ще ніколи ми не були в такій важкій ситуації, але думаю, ми впораємося", — говорив Луческу, додаючи, що команді знадобиться проявити величезне бажання, щоб досягти потрібного результату.

Динамівці першими вийшли вперед на 14-й хвилині, але гол Владислава Ваната, який реалізував вихід віч-на-віч із кіпером, арбітр скасував через положення поза грою.

За 10 хвилин забили вже господарі і, як і в попередньому матчі в Кракові, зробили це яскраво. Після флангової подачі Омрі Альтман пробив із льоту у верхній кут Нещерета.

[ + – ] Удар у падінні через себе Омрі Альтмана

Динамівці відігралися, забивши "гол у роздягальню" на 45-й хвилині. Буяльський на лінії штрафного майданчика в дотик віддав на Ваната, який пробив у ближній кут Пірича.

На 10-й хвилині другого тайму кіпріоти знову вийшли вперед. Рафа Лопеш головою замкнув фланговий навіс. Нещерет не зміг відбити удар впритул.

"Динамо" пішло відіграватись і в контратаці на 72-й хвилині пропустило третій м'яч. Захисники не змогли перешкодити Омарі Альтману, який зробив дубль. Кияни могли забити на 80-й хвилині, коли Циганков ледь не закрутив м'яч у ближній кут зі штрафного.

Голи Дениса Гармаша

Через дві хвилини динамівці все ж таки скоротили відставання: Денис Гармаш, який вийшов на 65-й хвилині, забив головою після навісу з флангу Тимчика. Вже в доданий час усе те ж таки Гармаш рахунок зрівняв. Ямайський легіонер Кахім Парріс міг виводити "Динамо" вперед, але м'яч після його удару рикошетом від захисника пройшов поряд зі штангою.

Нагадаємо, що "Динамо" вилетіло з Ліги Європи за результатами минулого матчу ЛЄ проти французького "Ренна".

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" зіграв унічию із "Селтіком" і продовжить виступи в євросезоні щонайменше у Лізі Європи. Але перемога в заключному матчі групи F виведе "помаранчево-чорних" у плей-оф Ліги чемпіонів і дозволить поповнити клубну скарбницю 9,6 млн євро.