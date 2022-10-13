"Динамо" програло "Ренну" та вилетіло з Ліги Європи

Мірча Луческу намагався пожвавити гру за допомогою запасних, замінив практично пів складу, але перелому в грі так і не сталося.

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Після програшу французькому "Ренну" матчі, що залишилися в Лізі Європи, перетворилися для динамівців на порожню формальність, без будь-якого турнірного значення. Все ще зберігається теоретична можливість зачепитися за третє місце, яке дає право на участь у Лізі конференцій, але тут багато залежатиме від результатів матчів суперників.

"Динамо" підходило до поєдинку з "Ренном" із нулем у турнірній таблиці. Суперник же із 7 очками ділив перше місце з турецьким "Фенербахче", й у виїзній зустрічі на стадіоні польської "Краковії" "червоно-чорних" за великим рахунком влаштовувала нічия.

Склади команд:

Динамо: 35. Руслан Нещерет, 24. Олександр Тимчик, 25. Ілля Забарний, 44. Владислав Дубінчак, 34. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук, 8. Володимир Шепелєв, 15. Віктор Циганков, 19. Денис Гармаш, 29. Віталій Буяльський, 41. Артем Бєсєдін.

Ренн: 30. Стів Манданда, 5. Артюр Теате, 15. Крістофер Ву, 22. Лоранс Асіньйон, 25. Біргер Мелінг, 14. Беншамен Буріжо, 6. Леслі Угочукву, 21. Ловко Майєр Л., 33. Гела Мартен Терьє, 9. Арно Калімуендо

У першому таймі гості очікувано віддали ініціативу динамівцям і діяли на контратаках. Тим не менш, чітких можливостей для взяття воріт більше було в "Ренна". Небезпечно пробивали здалеку Бенжамен Буріжо та Біргер Мелінг.

[ + – ] Артем Бесєдін у боротьбі з французьким захисником.

"Динамо" ж, крім далекого удару Гармаша, який вийшов у стартовому складі на призабутій позиції плеймейкера, практично не створило небезпечних підходів до воріт Стіва Манданда за перший тайм. Гості все частіше влаштовували вилазки на ворота Руслана Нещерета, користуючись обрізками киян.

І лише в додатковий час першого тайму в динамівців з'явилася можливість відкривати рахунок. Циганков пройшов по правому краю штрафного майданчика і прострілив — м'яч безперешкодно прокотився уздовж лінії воротарського майданчика, але завершити комбінацію було нікому.

[ + – ] Французькі футболісти мали чимало можливостей, щоб збільшити відрив у рахунку.

"Ренн" відкрив рахунок на початку другого тайму. Півзахисник Крістофер Ву відірвався від динамівських захисників під час подачі кутового та переграв Нещерета.

Румунський наставник киян намагався пожвавити гру за допомогою запасних, замінив практично пів складу — Вівчаренко, Кабаєв, Ванат, Андріївський, Караваєв — але перелому в грі так і не сталося. Французи могли неодноразово подвоювати рахунок. І лише наприкінці матчу з'явилася можливість зрівняти — Караваєв пробивав здалеку після розіграшу кутового, але м'яч пройшов поряд зі штангою.

[ + – ] Таблиця групи B Ліги Європи

У групі B "Фенербахче" та "Ренн" забезпечили собi продовження боротьби в Лізі Європи.

Раніше Фокус повідомляв, що до матчу з "Ренном" "Динамо" залишилося без основного воротаря.