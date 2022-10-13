"Динамо" проиграло "Ренну" и вылетело из Лиги Европы

Мирча Луческу пытался оживить игру с помощью запасных, заменил практически полсостава, но перелома в игре так и не случилось.

Related video

После проигрыша французскому "Ренну" оставшиеся матчи в Лиге Европы превратились для динамовцев в пустую формальность, без какого-либо турнирного значения. Все еще сохраняется теоретическая возможность зацепиться за третье место, которое дает право на участие в Лиге конференций, но здесь многое будет зависеть от результатов матчей соперников.

"Динамо" подходило к поединку с "Ренном" с нулем в турнирной таблице. Соперник же с 7 очками делил первое место с турецким "Фенербахче", и в выездной встрече на стадионе польской "Краковии" "красно-черных" по большом счету устраивала и ничья.

Составы команд:

Динамо: 35. Руслан Нещерет, 24. Александр Тымчик, 25. Илья Забарный, 44. Владислав Дубинчак, 34. Александр Сирота А., 5. Сергей Сидорчук, 8. Владимир Шепелев В., 15. Виктор Цыганков, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 41. Артем Беседин

Ренн: 30. Стив Манданда, 5. Артюр Теате, 15. Кристофер Ву, 22. Лоранс Ассиньон, 25. Биргер Мелинг, 14. Беншамен Бурижо, 6. Лесли Угочукву, 21. Ловко Майер Л., 33. Гела Дуэ, 7. Мартен Терье, 9. Арно Калимуэндо

В первом тайме гости ожидаемо отдали инициативу динамовцам и действовали на контратаках. Тем не менее верных возможностей для взятия ворот больше было у "Ренна". Опасно проибвали издали Бенжамен Бурижо и Биргер Мелинг.

У "Динамо" же, кроме дальнего удара Гармаша, который вышел в стартовом составе на подзабытый позиции плеймейкера, почти и не было опасных подходов к воротам Стива Манданда за весь первый тайм. Гости все чаще устраивали вылазки на ворота Руслана Нещерета, пользуясь обрезками киевлян.

И только в дополнительное время первого тайма у динамовцев появилась возможность открыть счет. Цыганков прошел по правому краю штрафной и прострелил — мяч беспрепятственно прокатился вдоль линии вратарской, но завершить комбинацию было некому.

"Ренн" открыл счет в начале второго тайма. Полузащитник Кристофер Ву оторвался от динамовских защитников во время подачи углового и переиграл Нещерета.

Румынский наставник киевлян пытался оживить игру с помощью запасных, заменил практически полсостава — Вивчаренко, Кабаев, Ванат, Андриевский, Караваев — но перелома в игре так и не случилось. Французы же могли неоднократно удваивать счет. И только в конце матча появилась возможность сравнять — Караваев пробивал издали после розыгрыша углового, но мяч прошел рядом со штангой.

[ + – ] Таблица группы B Лиги Европы.

В группе B "Фенербахче" и "Ренн" практически обеспечили продолжение борьбы в Лиге Европы.

Ранее Фокус сообщал, что к матчу с "Ренном" "Динамо" осталось без основного вратаря.