"Динамо" вырвало ничью на последних минутах, но вылетело из еврокубков (видео)

Киевляне были близки к повторению собственного антирекорда сезона 2007–2008 годов. Но спасительный дуплет Дениса Гармаша на последних минутах позволил сохранить лицо.

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В выездном матче предпоследнего тура Лиги Европы против кипрской команды "АЕК" Ларнака киевское "Динамо" сыграло вничью со счетом 3:3 и прекратило борьбу в текущем евросезоне. Денис Гармаш стал героем последних минут, благодаря его дублю динамовцы отыгрались.

Стартовые составы команд:

[ + – ] Составы команд: "АЕК" Ларнака – "Динамо" Киев

"АЕК" Ларнака: 1. Кенан Пирич, 16. Роберто Росалес, 21. Никос Энглезу, 4. Ненад Томович, 17. Пепе Понс, 7. Луиш Густаву, 11. Имад Фарадж, 15. Хрвое Миличевич, 51. Омри Альтман, 45. Адам Дьюрчо, 12. Рафа Лопеш

"Динамо": 35. Руслан Нещерет, 24. Александр Тымчик, 25. Илья Забарный, 34. Александр Сирота А., 2. Константин Вивчаренко, 5. Сергей Сидорчук, 8. Владимир Шепелев, 15. Виктор Цыганков, 29. Виталий Буяльский, 7. Владислав Кабаев, 11. Владислав Ванат

Киевлянам нужно было во что бы то ни стало побеждать, чтобы опередить кипрскую команду в борьбе за третью строчку, которая давала право продолжить выступления в Лиге конференций — третьем по значимости клубном турнире Европы. Из-за трех поражений кряду в предыдущих матчах подопечные Луческу досрочно завершили выступления в Лиге Европы. Теперь же последний матч в группе и вовсе будет лишен какого-либо турнирного значения — разве что отомстить туркам за поражение и грубую игру в стамбульском поединке и не позволить занять первое место в таблице.

На пресс-конференции перед игрой Мирча Луческу сетовал на то, что у соперника больше возможностей, чтобы должным образом готовиться. По словам Луческу, "АЕК" тренируется дважды в день на хорошем стадионе с прекрасным газоном, футболисты находятся рядом с семьями.

"Никогда прежде мы не были в столь сложном положении, но думаю, справимся", — говорил Луческу, добавляя, что команде понадобится проявить огромное желание, чтобы добиться нужного результата.

Динамовцы первыми вышли вперед на 14-й минуте, но гол Владислава Ваната, реализовавшего выход один на один с кипером, арбитр отменил из-за положения вне игры.

Спустя 10 минут забили уже хозяева и, как и в предыдущем матче в Кракове, сделали это ярко. После фланговой подачи Омри Альтман пробил с лету в верхний угол Нещерета.

[ + – ] Удар в падении через себя Омри Альтмана

Динамовцы отыгрались, забив "гол в раздевалку" на 45-й минуте. Буяльский на линии штрафной площади в касание отдал на Ваната, который пробил в ближний угол Пирича.

На 10-й минуте второго тайма киприоты вновь вышли вперед. Рафа Лопеш головой замкнул фланговый навес, а Нещерет не смог отразить удар в упор.

Игроки киевского клуба пошли отыгрываться, но в контратаке на 72-й минуте пропустили от киприотов третий. Защитники не смогли помешать Омари Альтману забить второй свой гол. У Виктора Цыганкова была прекрасная возродить игтригу. На 80-й минуте он едва не закрутил мяч в ближний угол со штрафного.

Голы Дениса Гармаша

Спустя две минуты отставание в счете все же уменьшилось. Вышедший на замену Денис Гармаш забил головой после навеса с фланга от Тымчика. Уже в добавленное время все тот же Гармаш счет сравнял, а ямайский легионер Кахим Пэррис мог и вовсе принести "Динамо" победу — но его удар оказался слишком слабым и неточным.

Напомним, что "Динамо" вылетело из Лиги Европы по результатам прошлого матча ЛЕ против французского "Ренна".

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