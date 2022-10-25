"Шахтер" вырвал ничью у "Селтика": выдающийся гол Мудрика вывел команду в Лигу Европы (видео)

"Шахтер" сыграл 1:1 в Глазго и продолжает борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. Восходящая звезда "Шахтера" Михаил Мудрик забил индивидуальный гол и обеспечил евровесну своему клубу. Пока только в Лиге Европы.

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В выездном матче против "Селтика" "Шахтер" сыграл вничью 1:1 и обеспечил себе продолжение евросезона по меньшей мере в Лиге Европы. Чтобы попасть в плей-офф Лиги чемпионов, понадобится хотя бы минимальная, но победа над "РБ Лейпцигом" в последнем матче группы F.

В первом тайме поединка в Глазго "горняки" уверенно контролировали мяч, но более опытные "кельты" действовали острее и воспользовались одной из ошибок центральных защитников гостей.

После флангового прострела на 34-й минуте игроки "Шахтера" заблокировали первый удар нападающего "Селтика" и сборной Израиля Лиэля Абада, но мяч отскочил к греку Георгиосу Якумакису, и тот беспрепятственно отправил его в незащищенный угол ворот Трубина.

[ + – ] Георгиос Якомакис празднует гол в ворота "Шахтера"

У "кельтов" была возможность удвоить преимущество, тот же Якумакис пробивал издали, но Трубин вытащил мяч из дальнего угла.

"Шахтер" не отсиживался в обороне и пытался отыграться. В одной из атак Ласина Траоре вывел крайнего нападающего Михаила Мудрика один на один с голкипером Джо Хартом, но переиграть опытного стража ворот "горняк" не сумел. Мяч попал в предплечье вратаря.

"Селтик" продолжил давление, и уже к 10-й минуте второго тайма вся центральная ось обороны "Шахтера" была на желтых карточках. Свою дежурную получил Тарас Степаненко, до него "отметились" Валерий Бондарь и Николай Матвиенко. Вероятность остаться в меньшинстве возрастала.

Но все же на 58-й минуте "Шахтер" сравнял. "Кельты" излишне увлеклись атакующими действиями, а горняки мяч перехватили. Даниил Сикан, заменивший буркинийца Ласину Траоре, сбросил мяч на Мудрика, который сместился с фланга в центр и пробил в верхний угол ворот Харта. Экс-голкипер сборной Англии был бессилен.

[ + – ] Дальний выстрел от Михаила Мудрика после сольного прохода

Итальянский журналист Фабрицио Романо прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче с "Селтиком". По его словам, теперь стало понятно, почему руководство клуба отказалось продавать своего вингера в летнее межсезонье за 30 млн евро.

[ + – ] Фабрицио Романо об игре Михаила Мудрика

Промах нападающего "Шахтера"

На 72-й минуте "Шахтер" мог выходить вперед. Мудрик, в который уже раз, убежал от защитников, сблизился с Хартом, но неожиданно для защитников великодушно откатил на свободного партнера. Для нападающего Даниила Сикана такое развитие событий, судя по всему, тоже стало неожиданностью. И, вместо того, чтобы просто катнуть мяч в пустые ворота, он промахнулся. Комментаторы британского BT Sport, назвали этот эпизод едва ли не самым выдающимся промахом в истории мирового футбола.

[ + – ] Нападающий "Шахтера" промахнулся по пустым воротам.

Нападающий "Шахтера" промахнулся по пустым воротам и присоединился к клубу имени Тьерри Анри и других известных футболистов, которые допускали схожие оплошности. Скорее всего, Даниил Сикан, к слову, в прошлых матчах внутреннего первенства отличившийся двумя хет-триками кряду, посчитал, что Мудрик, как и в предыдущем эпизоде с голом, все сделает без посторонней помощи. И после неожиданной щедрости так и не решил — пробивать в касание, или же останавливать мяч.

К слову, незабитый гол молодого нападающего не повлиял на расстановку сил перед заключительным поединком. Ведь даже если бы "Шахтер" увез из Глазго победу, в заключительном матче с "Лейпцигом" все равно нужно было бы побеждать, т.к. немцы обыграли "Реал" и с 9 очками укрепились на второй строчке турнирной таблицы.

[ + – ] Таблица "Шахтера" в группе F

В еще одном матче группы F "РБ Лейпциг" обыграл немотивированный "Реал" со счетом 3:1 и обеспечил комфортный отрыв от соперников перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов. В последнем матче "быкам" будет достаточно сыграть вничью с "горняками", украинскую же команду устроит только победа.

Несмотря на то, что с пятью очками "Шахтер" опережал "Селтик" в турнирной таблице группы F, букмекеры все же считали фаворитом матча в Глазго хозяев.

Ранее Фокус сообщал, что гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин предложил ФИФА отобрать у сборной Ирана право сыграть на Чемпионате мира-2020 в Катаре и передать его Украине.