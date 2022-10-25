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Спорт

"Шахтар" вирвав нічию у "Селтіка": видатний гол Мудрика вивів команду до Ліги Європи (відео)

Мудрік Михайло
Фото: Twitter | Мудрік Михайло

"Шахтар" зіграв 1:1 у Глазго і продовжує боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів. Зірка "Шахтаря", що сходить, забив індивідуальний гол і забезпечив євровесну своєму клубу. Поки що лише у Лізі Європи.

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У виїзному матчі проти "Селтіка" "Шахтар" зіграв унічию 1:1 і забезпечив собі продовження євросезону щонайменше в Лізі Європи. Щоб потрапити до плей-офф Ліги чемпіонів, знадобиться хоч би мінімальна, але перемога над "РБ Лейпциг" в останньому матчі групи F.

У першому таймі поєдинку в Глазго "гірники" впевнено контролювали м'яч, але досвідченіші "кельти" діяли гостріше і скористалися однією з помилок центральних захисників гостей.

Після флангового прострілу на 34-й хвилині гравці "Шахтаря" заблокували перший удар нападаючого "Селтіка" та збірної Ізраїлю Ліеля Абада, але м'яч відскочив до грека Георгіоса Якумакіса, і той безперешкодно відправив його в незахищений кут воріт Трубіна.

Георгіос Якомакіс, гол у ворота "Шахтаря" Fullscreen
Георгіос Якомакіс святкує гол у ворота "Шахтаря"

У "кельтів" була можливість подвоїти перевагу, той же Якумакіс пробивав здалеку, але Трубін витяг м'яч із кута.

"Шахтар" не відсиджувався в обороні та намагався відігратися. В одній з атак Ласіна Траоре вивів крайнього нападника Михайла Мудрика віч-на-віч з голкіпером Джо Хартом, але переграти досвідченого голкіпера "гірник" не зумів. М'яч влучив у передпліч воротаря.

"Селтік" продовжив тиск, і вже до 10-ї хвилини другого тайму вся центральна вісь оборони "Шахтаря" була на жовтих картках. Свою чергову отримав Тарас Степаненко, до нього "відзначилися" Валерій Бондар та Микола Матвієнко. Імовірність залишитися у меншості зростала.

Але все ж таки на 58-й хвилині "Шахтар" зрівняв. "Кельти" захопилися атакуючими діями, а гірники м'яч перехопили. Данило Сікан, який замінив буркінійця Ласіну Траоре, скинув м'яч на Мудрика, який змістився з флангу в центр і пробив у верхній кут воріт Харта. Екс-голкіпер збірної Англії був безсилий.

Далекий постріл від Михайла Мудрика після сольного проходу

Італійський журналіст Фабриціо Романо прокоментував гру Михайла Мудрика у матчі із "Селтіком". За його словами, тепер стало зрозуміло, чому керівництво клубу відмовилося продавати свого вінгера влітку за 30 млн. євро.

Фабриціо Романо про гру Михайла Мудрика

Промах нападника "Шахтаря"

На 72-й хвилині "Шахтар" міг виходити вперед. Мудрик, вкотре втік від захисників, зблизився з Хартом, але несподівано для захисників великодушно відкотив на вільного партнера. Для нападника Данила Сікана такий розвиток подій, вочевидь, теж став несподіванкою. І, замість того, щоб просто котнути м'яч у порожні ворота, він схибив. Коментатори британського BT Sport назвали цей епізод чи не найвидатнішим промахом в історії світового футболу.

Нападник "Шахтаря" промахнувся по порожніх воротах.

Нападник "Шахтаря" промахнувся порожніми воротами і приєднався до клубу імені Тьєррі Анрі та інших відомих футболістів, які допускали схожі помилки. Швидше за все, Данило Сікан, який, до речі, у минулих матчах внутрішньої першості, відзначився двома хет-триками поспіль, вирішив, що Мудрик, як і в попередньому епізоді з голом, усе зробить без сторонньої допомоги. І після несподіваної щедрості так і не вирішив — пробивати в дотик, або зупиняти м'яч.

До речі, незабитий гол молодого нападаючого не вплинув на розстановку сил перед заключним поєдинком. Адже навіть якби "Шахтар" привіз із Глазго перемогу, у заключному матчі з "Лейпцигом" все одно треба було б перемагати, тому що німці обіграли "Реал" і з 9 очками зміцнилися на другому рядку турнірної таблиці.

таблиця шахтаря у групі F Fullscreen
Таблиця "Шахтаря" у групі F

Не один матч групи F між "РБ Лейпциг" та "Реалом" завершився з рахунком 3:1, німці забезпечили комфортний відрив від суперників перед заключним туром групового етапу Ліги чемпіонів. В останньому матчі "бикам" буде достатньо зіграти внічию з "гірниками", а українську команду влаштує лише перемога.

Незважаючи на те, що з п'ятьма очками "Шахтар" випереджав "Селтік" у турнірній таблиці групи F, букмекери все ж таки вважали фаворитом матчу в Глазго господарів.

Раніше Фокус повідомляв, що гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін запропонував ФІФА відібрати у збірної Ірану право зіграти на Чемпіонаті світу-2020 у Катарі та передати його Україні.