"Шахтар" вирвав нічию у "Селтіка": видатний гол Мудрика вивів команду до Ліги Європи (відео)

"Шахтар" зіграв 1:1 у Глазго і продовжує боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів. Зірка "Шахтаря", що сходить, забив індивідуальний гол і забезпечив євровесну своєму клубу. Поки що лише у Лізі Європи.

Related video

У виїзному матчі проти "Селтіка" "Шахтар" зіграв унічию 1:1 і забезпечив собі продовження євросезону щонайменше в Лізі Європи. Щоб потрапити до плей-офф Ліги чемпіонів, знадобиться хоч би мінімальна, але перемога над "РБ Лейпциг" в останньому матчі групи F.

У першому таймі поєдинку в Глазго "гірники" впевнено контролювали м'яч, але досвідченіші "кельти" діяли гостріше і скористалися однією з помилок центральних захисників гостей.

Після флангового прострілу на 34-й хвилині гравці "Шахтаря" заблокували перший удар нападаючого "Селтіка" та збірної Ізраїлю Ліеля Абада, але м'яч відскочив до грека Георгіоса Якумакіса, і той безперешкодно відправив його в незахищений кут воріт Трубіна.

[ + – ] Георгіос Якомакіс святкує гол у ворота "Шахтаря"

У "кельтів" була можливість подвоїти перевагу, той же Якумакіс пробивав здалеку, але Трубін витяг м'яч із кута.

"Шахтар" не відсиджувався в обороні та намагався відігратися. В одній з атак Ласіна Траоре вивів крайнього нападника Михайла Мудрика віч-на-віч з голкіпером Джо Хартом, але переграти досвідченого голкіпера "гірник" не зумів. М'яч влучив у передпліч воротаря.

"Селтік" продовжив тиск, і вже до 10-ї хвилини другого тайму вся центральна вісь оборони "Шахтаря" була на жовтих картках. Свою чергову отримав Тарас Степаненко, до нього "відзначилися" Валерій Бондар та Микола Матвієнко. Імовірність залишитися у меншості зростала.

Але все ж таки на 58-й хвилині "Шахтар" зрівняв. "Кельти" захопилися атакуючими діями, а гірники м'яч перехопили. Данило Сікан, який замінив буркінійця Ласіну Траоре, скинув м'яч на Мудрика, який змістився з флангу в центр і пробив у верхній кут воріт Харта. Екс-голкіпер збірної Англії був безсилий.

[ + – ] Далекий постріл від Михайла Мудрика після сольного проходу

Італійський журналіст Фабриціо Романо прокоментував гру Михайла Мудрика у матчі із "Селтіком". За його словами, тепер стало зрозуміло, чому керівництво клубу відмовилося продавати свого вінгера влітку за 30 млн. євро.

[ + – ] Фабриціо Романо про гру Михайла Мудрика

Промах нападника "Шахтаря"

На 72-й хвилині "Шахтар" міг виходити вперед. Мудрик, вкотре втік від захисників, зблизився з Хартом, але несподівано для захисників великодушно відкотив на вільного партнера. Для нападника Данила Сікана такий розвиток подій, вочевидь, теж став несподіванкою. І, замість того, щоб просто котнути м'яч у порожні ворота, він схибив. Коментатори британського BT Sport назвали цей епізод чи не найвидатнішим промахом в історії світового футболу.

[ + – ] Нападник "Шахтаря" промахнувся по порожніх воротах.

Нападник "Шахтаря" промахнувся порожніми воротами і приєднався до клубу імені Тьєррі Анрі та інших відомих футболістів, які допускали схожі помилки. Швидше за все, Данило Сікан, який, до речі, у минулих матчах внутрішньої першості, відзначився двома хет-триками поспіль, вирішив, що Мудрик, як і в попередньому епізоді з голом, усе зробить без сторонньої допомоги. І після несподіваної щедрості так і не вирішив — пробивати в дотик, або зупиняти м'яч.

До речі, незабитий гол молодого нападаючого не вплинув на розстановку сил перед заключним поєдинком. Адже навіть якби "Шахтар" привіз із Глазго перемогу, у заключному матчі з "Лейпцигом" все одно треба було б перемагати, тому що німці обіграли "Реал" і з 9 очками зміцнилися на другому рядку турнірної таблиці.

[ + – ] Таблиця "Шахтаря" у групі F

Не один матч групи F між "РБ Лейпциг" та "Реалом" завершився з рахунком 3:1, німці забезпечили комфортний відрив від суперників перед заключним туром групового етапу Ліги чемпіонів. В останньому матчі "бикам" буде достатньо зіграти внічию з "гірниками", а українську команду влаштує лише перемога.

Незважаючи на те, що з п'ятьма очками "Шахтар" випереджав "Селтік" у турнірній таблиці групи F, букмекери все ж таки вважали фаворитом матчу в Глазго господарів.

Раніше Фокус повідомляв, що гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін запропонував ФІФА відібрати у збірної Ірану право зіграти на Чемпіонаті світу-2020 у Катарі та передати його Україні.