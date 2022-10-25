У "Шахтаря" найсильніший склад перед матчем із "Селтіком" у ЛЧ: де дивитися, прогноз

Тренер "гірників" Ігор Йовичевич може розраховувати на всіх своїх підопічних. Матч очікується результативним, тому ставка "тотал більше 1,5" — з невеликим коефіцієнтом 1,22.

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У вівторок, 25 жовтня, на стадіоні "Селтік-Парк" у Глазго відбудеться матч 5 туру Ліги чемпіонів, у якому місцевий "Селтік" прийме "Шахтар". Тренер "гірників" Ігор Йовичевич розраховує на всіх 26 футболістів у матчі у Глазго. Про це повідомляється на офіційному сайті "оранжево-чорних".

У турнірній таблиці групи F "гірники" займають третій рядок і продовжують боротьбу за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.

[ + – ] Таблиця групи F "Шахтар" на третьому місці

Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Селтік": склади команд

[ + – ] Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Селтік": склади команд

У попередньому матчі сьогоднішніх суперників "Шахтар" вирвав нічию, а в наступних двох поєдинках із "Реалом" програв і добився нічиєї.

Потім були дві великі перемоги у чемпіонаті України — над "Динамо" та "Колосом".

Водночас "Селтік" з одним заліковим балом перебуває на останній сходинці групи F, у матчі з "Шахтарем" "кельти" спробують виграти, щоб потрапити до Ліги Європи.

[ + – ] Стадіон "Селтік-Парк" перед матчем Ліги чемпіонів

В останніх трьох матчах "Селтік" здобув три перемоги, обігравши "Мазервел", "Гіберніан" і "Хартс".

У Лізі чемпіонів "кельти" двічі поступилися "РБ Лейпцигу", який посідає друге місце у групі.

[ + – ] Тренування "гірників" перед матчем у Глазго

"Селтік" – "Шахтар": де і коли дивитись Лігу чемпіонів

Пряму трансляцію матчу покаже сервіс MEGOGO, офіційний транслятор єврокубків в Україні та Volia TV. Початок трансляції матчу Ліги чемпіонів – о 22:00 за київським часом.

"Селтік" – "Шахтар": прогнози букмекерів

Букмекерські контори вважають фаворитом протистояння "Селтік": на перемогу господарів пропонується коефіцієнт 1,9. Нічия – 4,30. Перемога гостей – 4,30.

У матчі очікується багато забитих м'ячів, тому ставка "тотал більше 1,5" — з невеликим коефіцієнтом 1,22.

Нагадаємо, що "Динамо" програло "Ренну" та вибуло з боротьби за Лігу Європи. Кияни ще мають можливість поборотися за Лігу конференцій.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" зіграв унічию з мадридським "Реалом" після поразки у виїзному матчі цих команд.