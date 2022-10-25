У "Шахтера" сильнейший состав перед матчем с "Селтиком" в ЛЧ: где смотреть, прогноз

Тренер "горняков" Игор Йовичевич может рассчитывать на всех своих подопечных. Матч ожидается результативным, потому ставка "тотал больше 1,5" — с небольшим коэффициентом 1,22.

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Во вторник, 25 октября, на стадионе "Селтик-Парк" в Глазго состоится матч 5 тура Лиги чемпионов, в котором местный "Селтик" примет "Шахтер". Тренер "горняков" Игор Йовичевич рассчитывает на всех 26 футболистов в матче в Глазго. Об этом сообщается на официальном сайте "оранжево-черных".

В турнирной таблице группы F "горняки" занимают третью строчку и продолжают борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

[ + – ] Таблица группы F "Шахтер" на третьем месте

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Селтик": составы команд

[ + – ] Матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Селтик": составы команд

В предыдущем матче сегодняшних соперников "Шахтер" вырвал ничью, а в последующих двух поединках с "Реалом" проиграл и добился ничьей.

Затем были две крупные победы в чемпионате Украины — над "Динамо" и "Колосом".

В свою очередь "Селтик" с одним очком находится на последней строчке группы F, в матче с "Шахтером" "кельты" попытаются выиграть, чтобы попасть в Лигу Европы.

[ + – ] Стадион "Селтик-Парк" перед матчем Лиги чемпионов

В последних трех матчах "Селтик" добился трех побед: были обыграны "Мазервелл", "Хайберниан" и "Хартс".

В Лиге чемпионов "кельты" дважды уступили "РБ Лейпцигу", который занимает второе место в группе.

[ + – ] Тренировка "горняков" перед матчем в Глазго

"Селтик" – "Шахтер": где и когда смотреть Лигу чемпионов

Прямую трансляцию матча покажет сервис MEGOGO, официальный транслятор еврокубков в Украине, и Volia TV. Начало трансляции матча Лиги чемпионов – в 22:00 по киевскому времени.

"Селтик" – "Шахтер": прогнозы букмекеров

Букмекерские конторы считают фаворитом противостояния "Селтик": на победу хозяев предлагается коэффициент 1,9. Ничья — 4,30. Победа гостей — 4,30.

В матче ожидается много забитых мячей, поэтому ставка "тотал больше 1,5" — с небольшим коэффициентом 1,22.

Напомним, что "Динамо" проиграло "Ренну" и выбыло из борьбы за Лигу Европы. У киевлян еще есть возможность побороться за Лигу конференций.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с мадридским "Реалом" после поражения в выездном матче этих команд.