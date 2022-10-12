Шахтер — Реал: итоги ответного матча Лиги чемпионов

Предыдущая встреча команд завершилась победой испанцев. Теперь же сошлись на ничьей.

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Во вторник, 11 октября, на Стадионе Войска Польского в Варшаве прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" встретился с мадридским "Реалом". Команды сыграли со счетом 1:1.

Перед тем, как арбитр матча, израильтянин Орель Гринфилд дал стартовый свисток, на стадионе состоялся перфоманс — болельщики изобразили на арене два флага, Украины и Польши, в знак поддержки украинского народа на фоне массовых обстрелов со стороны войск РФ.

[ + – ] Матч между "Шахтером" и "Реалом" (Мадрид)

На поле вышли такие составы команд:

"Шахтер": Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре. Запасные: Шевченко, Пятов, Л. Тейлор, Кривцов, Сикан, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козик, Петряк.

Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре. Запасные: Шевченко, Пятов, Л. Тейлор, Кривцов, Сикан, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козик, Петряк. "Реал": Лунин – Менди, Рюдигер, Начо, Васкес – Кроос, Чуамени, Вальверде – Азар, Бензема, Родриго. Запасные: Лопес, Каньисарес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Модрич, Ассенсио, Камавинга, Одриосола, Винисиус, Диас.

Поединок завершился со счетом 1:1.

"Горняки" вышли вперед благодаря голу Александра Зубкова. Испанцы же отыгрались на последних секундах компенсированного времени усилиями Антонио Рюдигера.

Следующие матчи группового этапа Лиги чемпионов "горнякам" предстоит сыграть против шотландского "Селтика" (25 октября) и немецкого "РБ Лейпциг" (2 ноября).

Напомним, предыдущий матч против "Реала" донецкая команда в гостях проиграла со счетом 2:1. Мячи тогда забили Родриго Силва де Гоис, Винисиус Жуниор и Александр Зубков.

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