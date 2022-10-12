Шахтар — Реал: підсумки матчу-відповіді Ліги чемпіонів.

Попередня зустріч команд завершилась перемогою іспанців. Тепер же зійшлися на нічиїй.

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У вівторок, 11 жовтня, на Стадіоні Війська Польського у Варшаві відбувся матч 4-го туру Ліги чемпіонів, у якому донецький "Шахтар" зустрівся з мадридським "Реалом". Команди зіграли з рахунком 1:1.

Перед тим, як арбітр матчу, ізраїльтянин Орель Грінфілд дав стартовий свисток, на стадіоні відбувся перфоманс — уболівальники зобразили на арені два прапори України та Польщі на знак підтримки українського народу на тлі масових обстрілів з боку військ РФ.

[ + – ] Матч між "Шахтарем" та "Реалом" (Мадрид)

На поле вийшли такі склади команд:

"Шахтар": Трубін – Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре. Запасні: Шевченко, П'ятов, Л. Тейлор, Кривцов, Сікан, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козик, Петряк.

Трубін – Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре. Запасні: Шевченко, П'ятов, Л. Тейлор, Кривцов, Сікан, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козик, Петряк. "Реал": Лунін — Менді, Рюдігер, Начо, Васкес — Кроос, Чуамені, Вальверде — Азар, Бензема, Родріго. Запасні: Лопес, Каньїсарес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Модріч, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Вінісіус, Діас.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

"Гірники" вийшли вперед завдяки голу Олександра Зубкова. Іспанці відігралися на останніх секундах компенсованого часу зусиллями Антоніо Рюдігера.

Наступні матчі групового етапу Ліги чемпіонів "гірникам" належить зіграти проти шотландського "Селтіка" (25 жовтня) та німецького "РБ Лейпциг" (2 листопада).

Нагадаємо, попередній матч проти "Реала" донецька команда в гостях програла з рахунком 2:1. М'ячі тоді забили Родріго Сілва де Гоїс, Вінісіус Жуніор та Олександр Зубков.

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