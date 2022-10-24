Гендиректор "Шахтера" призвал ФИФА заменить Иран на Украину на Чемпионате мира по футболу

Сергей Палкин считает, что национальной сборной Ирана, который поставляет России дроны для убийства украинцев, не место на мундиале.

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Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер Донецк" Сергей Палкин призвал ФИФА отстранить Иран от участия в Чемпионате мира по футболу, который через месяц стартует в Катаре. Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба клуба.

Он подчеркнул, что место Ирана на футбольных соревнованиях должна занять украинская сборная.

"Украина должна быть на Чемпионате мира. Ирану там не место!" –– высказался гендиректор "Шахтера".

Руководитель клуба подчеркнул, что в то время, пока дроны и ракеты иранского производства будут убивать украинцев, руководство страны "будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной". Он напомнил, что в настоящее время уже 250 БПЛА Shahed-136 атаковали населенные пункты Украины, разрушая гражданскую инфраструктуру.

"Каждый из них [дронов] был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, и главное –– убивали украинцев. В том числе детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на Чемпионате мира по футболу", –– прокомментировал он.

Гендиректор "Шахтера" призвал ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета выступления национальной сборной Ирана на ЧМ за "непосредственное участие страны в террористических атаках на украинцев". Он отметил, что это будет справедливым решением, которое поможет привлечь внимание всего мира к убийству украинцев.

При этом Палкин уверен, что место Ирана должна занять сборная Украины, которая, по его словам, доказала, что достойна участия в мундиале.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу и не смогла выйти в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2022. Благодаря победе над Украиной сборная Уэльса будет выступать в группе В, где ей предстоит сыграть против Англии, Ирана и Соединенных Штатов.

Ранее Фокус писал, что Украина подаст заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году.