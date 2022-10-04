Украина подаст заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году, — The Times

Киев, по данным журналистов, рассчитывает провести несколько матчей ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией.

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Украина будет подавать заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом пишет британское издание The Times, ссылаясь на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, в скором времени Украина может подать совместную с Испанией и Португалией заявку на проведение нескольких матчей групповой части Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в 2030 году.

Издание утверждает, что подобный шаг был инициирован украинским лидером Владимиром Зеленским после одобрения со стороны европейских правительств. Официальное заявление о подачи совместной заявки на проведение Чемпионата мира по футболу должно быть сделано представителями Испании и Португалии в среду, 5 октября.

"В основу этого предложения заложена идея о том, что футбол может вернуть надежду и мир в Украину. Несмотря на то, что потребуются гарантии безопасности, ожидается, что к 2030 году вторжение России уже давно закончится, а восстановление страны будет идти полным ходом. Участие Украины рассматривается как потенциально мощный инструмент для голосования среди 211 ассоциаций-членов ФИФА и как способ противостоять попыткам Саудовской Аравии выдвинуть совместную заявку с Египтом и Грецией", — говорится в материале The Times.

Журналисты предупреждают, что одобрение ФИФА заявки от Саудовской Аварии, Египта и Греции будет означать то, что Чемпионат мира по футболу в 2030 году снова пройдет осенью-зимой, поскольку матчи будут проходить сразу на нескольких континентах с разными погодными условиями. Президент ассоциации Джанни Инфантино публично еще не поддерживал ни одно из предложений, однако проводил встречи с ключевыми политиками трех стран.

The Times считает, что подача совместной заявки от Украины, Испании и Португалии должна заинтересовать ФИФА, поскольку организация сможет заработать крупную сумму на рекламе.

Стоит напомнить, что Россия потребовала от УЕФА и ФИФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова из-за его заявлений о полномасштабном вторжении ВС РФ.

Также сообщалось, что два года назад Испания и Португалия подписали соглашение о сотрудничестве и подаче совместной заявки на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году.