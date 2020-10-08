Испания и Португалия подадут заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF) подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из его пунктов является подача совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу – 2030. В целом же документ направлен на "улучшение качества и потенциала футбола в Португалии и Испании".

"Футбол, спорт – великолепный инструмент, позволяющий придать силу и волю к преодолению нынешних трудностей в наших странах", – считает президент RFEF и вице-президент УЕФА Луис Рубиалес.

Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет ровно через 100 лет после первого подобного турнира (он прошел в Уругвае).

Заявку на проведение турнира могут подать совместно Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Еще одну заявку обсуждали в Болгарии, Греции, Румынии и Сербии.

Решение о месте проведения чемпионата будет принято на конгрессе ФИФА в 2024 году. Заявочный процесс стартует в 2022 году.

Чемпионат мира – 2022 пройдет в Катаре, а 2026 года — в США, Канаде и Мексике.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA - УЕФА) утвердил календарь группового этапа и матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Правительство Великобритании не исключает, что откажется от организации семи матчей чемпионата Европы-2020 по футболу, перенесенного на 2021 год, из-за коронавируса.