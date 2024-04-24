Трудоголик Виктория Бекхэм: модельер уже готовится представить новую коллаборацию в Испании

Виктория только отпраздновала свое 50-летие, но уже вернулась к работе. Она улетела в Каталонию на частном самолете.

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Виктория Бекхэм с шиком отпраздновала свой день рождения. А теперь вернулась к работе. Модельер на частном самолете улетела в Каталонию, чтобы представить свою новую коллаборацию с испанским брендом Mango. Об этом пишет Daily Mail.

Виктория Бекхэм прибыла в Жирону на частном самолете, вернувшись к работе после празднования своего 50-летия.

Ее поездка в каталонский город приходится на день запуска ее новой коллаборации одежды с испанским брендом Mango.

Вечером во вторник состоялось дефиле, посвященное запуску коллекции на сайте бренда.

Виктория все еще страдает от травмы, полученной в спортзале, так что она приехала в Испанию с помощником, который нес ее костыли. Виктория была одета небрежно и была в кроссовках, что для нее очень необычно, ведь она практически никогда не изменяет своим шпилькам. Впрочем, на презентации коллаборации она выглядела безупречно.

Виктория Бекхэм, Адвоа Абоа и Эмили Ратаковски

Виктория с нетерпением ждет коллаборации, так как ее собственный бренд дизайнерской одежды оказался не так успешен, как она рассчитывала.

Сейчас бывшая Spice Girl сосредоточилась на сотрудничестве с Mango, что стало ее первым выходом на доступный рынок.

Ее фирменные платья-комбинации и трикотажные вещи были воссозданы по более доступной цене по сравнению с 90 фунтами стерлингов, которые она берет за футболку ее одноименного лейбла, запущенного в 2008 году.

Платья Виктории Бекхєм стали доступнее

Виктория рассказала в интервью WWD, что она решила работать с Mango, чтобы "общаться с более широкой аудиторией так, чтобы это было актуально для моего бренда и сохраняло мою эстетику и ДНК".

Она по-прежнему владеет своей линией одежды Victoria Beckham, и хотя она, наконец, получает прибыль от своей стесненной в средствах линии, на прошлой неделе она оказалась в неудобном положении после распада модной группы Matches.

Звезда и руководители ее лейбла VB потребовали, чтобы интернет-магазин вернул все летние товары, которые она отправила ему в марте, но через несколько дней узнали, что компания обанкротилась.

Напомним, Виктория Бекхэм собрала на своем дне рождении в эксклюзивном лондонском клубе всех своих коллег по группе Spice Girl.